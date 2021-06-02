【本報訊】六四事件32周年前夕，多名過去曾表態認同港人悼念六四，以及曾反對中共武力鎮壓民運的建制派議員，均拒就六四事件再表態。身兼基本法委員會委員的經民聯梁美芬拒回應港人是否有權悼念六四，只說不是悼念問題，「我相信係支聯會要考慮佢哋嗰個政綱嘅問題」。身兼港區人大代表的馬逢國更揚言，「我越嚟越接受天安門廣場冇死到人呢個『事實』」。

梁美芬曾稱應尊重港人悼念六四權利，她昨被問到國安法下支聯會「結束一黨專政」綱領是否有問題時拒絕直接回應，只稱2018年中國政府修改憲法後，要在「一國兩制」下考慮「一國」，以及如何尊重及符合國家憲法。

梁美芬避談能否悼念

梁再被追問日後港人能否繼續悼念六四時，只說：「呢個問題呢，唔係喺悼念六四嘅問題，我相信係支聯會要考慮佢哋嗰個政綱嘅問題。」之後封口離開。

建制派「班長」廖長江曾在六四鎮壓後與多名法律界人士發表聲明，支持民運、反對戒嚴及武力鎮壓，他昨被問到是否仍支持當年的聲明時拒絕表態，只說不會回應本報及「立場新聞」記者的問題，「你哋成日都misquote（錯誤引述）我啲嘢」。

上周拒回應本報記者有關六四問題的馬逢國，昨被傳媒問到港人應否繼續悼念六四時，指港人未充份了解六四，又指當年有很多「假消息、假新聞」，當被問到是否認為天安門廣場六四時「冇死過人」，他說「有好大嘅懷疑」、「我越嚟越接受天安門廣場冇死到人呢個『事實』」，又稱看過西班牙和美國新聞報道都說「天安門冇死過人」。至於港人今年能否如過去般在維園悼念六四，馬稱如果政府基於疫情拒絕發出不反對通知書，「我係完全接受到」。