隨着疫苗注射的深化，COVID-19疫情在美歐等國受到有效控制。在此背景下，對疫症溯源與追責的呼聲又再度熱起來。

美國總統拜登下令情報部門在三個月內提交有關疫症溯源的報告，美國會兩黨議員要求政府向中共追責，要求賠償巨額經濟損失，並將其告上國際法庭。英國情報部門也決定與美國合作追溯病毒起源。

早在去年，美歐多國早已發出同類呼籲，只因疫情肆虐而未成氣候，現疫情緩解，痛定思痛，各國重新集結，舊話重提，對中共施壓。

越卸責甩鍋 越顯心中有鬼

美澳日英及葡萄牙等國在近日的世界衞生大會上，呼籲對病毒起源進行全面與專家主導的調查。世衞的調查與報告被指缺乏透明度，未對病毒從實驗室外洩進行更深入的評估。在各國壓力之下，世衞總幹事譚德塞將「實驗室洩露極不可能」的說法，修正為「所有的理論都還在討論階段」。

關於疫情溯源，焦點在病毒是否由實驗室洩露，關於疫情追責，焦點在處理疫情是否及時有效，是否疏忽管控而導致世界性大流行。至於索償，那當然是在搞清楚病毒起源和責任誰屬之後，才需要討論的事。

自疫症大流行以來，中共採取的對策就是卸責甩鍋，最荒謬就是嫁禍美軍士兵把病毒傳到武漢。若病毒最早在美國出現，理應在美國大流行，然後才傳到中國，不可能先在中國大爆發，然後才傳到全世界。中國戰狼外交部近乎潑皮無賴的行徑，更暴露中共與現代文明背道而馳的面目。

病毒何來？一是動物傳給人類，二是實驗室洩漏，三是生物武器研究失事。

若是動物傳人，有甚麼機密不可讓外人知道？中共越是坦然歡迎外國專家調查，越有利於證明自己的清白，搞清楚疫症來龍去脈，對各國有利，對中國也有利，何樂而不為？

若是實驗室洩露，經過專家調查，對實驗室設施和規章制度全面檢討，也有利於日後研究的安全性。在科學實驗上發生疏漏引起的事故，雖然不是光彩的事，但亡羊補牢，猶未晚也，是一種科學理性的嚴謹態度，應得到別國的支持和讚賞。

唯一需要百般掩飾和抗拒調查的，恰恰正是生物武器研發失事這個起源。這證明中共正在做一些不容於人類整體利益的骯髒勾當，違背國際公約，面臨國際法庭的審判。中共越是掩飾甩鍋，越顯得心中有鬼，各國越不可能輕易放過。這個包袱，不會因為中共抗拒而自動消失，只會越揹越沉重。

冬奧要體面 不能與世為敵

要解密疫症起源絕非易事，早在疫症之初，中共衞健委就下令實驗室和基因測試公司銷毀病毒樣本，但事關億萬生靈，全球合力追查，不同來源的蛛絲馬跡，最終都會指向一個結果。中共抗拒調查逃避責任，破壞與各國的互信，與各國結怨，從此之後，中共就不要再吹噓甚麼「大國擔當」，也不要再推銷甚麼「中國模式」了。

今日美國已基本完成與歐盟、日澳印韓等國的外交協調，大半個世界與美國站在同一陣線，中共若不肯配合疫情溯源和追責，各國必定會在其他重大問題上拒絕與中共合作，甚至找中共的麻煩。

中共不能與世界為敵，不能無求於美國及其盟國，中共還要與各國做生意，還要在國際上「擺闊」刷「存在感」，至少明年的北京冬奧會，中共還希望辦得體面堂皇。

美國眾議院議長佩洛西已呼籲各國政要拒絕出席北京冬奧，美國議員和人權組織也要求冬奧移師他國，呼籲跨國集團停止對北京冬奧的贊助。中共可以抗拒疫症的溯源與追責，但無法阻止更多針對冬奧的負面呼聲，最終會否導致兩件事綑綁，美國政府帶頭、各國響應，以全面抵制冬奧來懲罰中共對疫症溯源的抗拒，那就是後話了。

中共越與世界為敵，越是自我孤立，越是諸事不順，頭頭碰着黑，中共宜慎思之。

方圓

周一至周六刊出