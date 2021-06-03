前年9.29市民在港島區發起「全球反極權遊行」，近百人在政總一帶遭便衣警埋伏拘捕，其中被捕的女行銷經理今在區域法院承認暴動罪。辯方求情指，無證據顯示被告曾使用暴力或對警方造成損傷，希望法庭考慮個別行為輕判，惟暫委法官周燕珠明言，法庭主要考慮集體行為作出判刑。案件押後至6月17日，被告須還柙。

被告黎曉曈（30歲）今承認暴動罪，指她於2019年9月29日，在金鐘道一帶與其他人一同參與暴動。黎另涉管有一支雷射筆，控罪今獲法庭存檔，控方不予起訴。黎被押離庭時向公眾席淚眼揮手道別，旁聽人士高喊：「撐住呀！」

案情指，案發當日遊行未經警方批准，約兩萬人由銅鑼灣沿軒尼詩道及金鐘道，遊行至政府總部外。有黑衣示威者到達政總後，開始以交通圓筒及圍欄堵路，並佔據夏慤道的行車天橋，其後有人向政總方向投擲磚頭及汽油彈，警方出動水炮車及催淚彈驅散。

下午約5時，約200名示威者在遠東金融中心外與警方發生衝突，向警方防線投汽油彈及硬物，警方則以催淚彈還擊。包括被告在內的示威者撤退並聚集在金鐘道一帶，被告站在防線前排，與其他示威者組成傘陣對抗警方。當示威者後退至太古廣場附近，另一隊警員從樂禮街衝出，被告當場被制服及拘捕。警方從被告身上搜出黃色頭盔、濾罐、隔熱手套及護目鏡等物品。

控方同意金鐘道一帶暴動沒任何人身或財產損傷

辯方求情時透露，被告任職出版社行銷經理，現與父母同住，其母親在2018年因子宮頸癌接受移除子宮手術。辯方呈上來自父母、朋友、前老師及前僱主的多封求情信，強調被告有良好品格，熱愛慈善工作，如今悔恨無法好好照顧父母，已作出深切反省。

辯方續指，雖然被告當日身在示威者前排，但本案無直接證據顯示她曾作出煽動或暴力行為，故法庭應將疑點利益歸於被告。

惟暫委法官周燕珠引述案例指，法庭主要考慮的並非被告有否進行個別行為，而是示威者的集體行為。辯方回應指，希望法庭同樣考慮被告的個人情況，強調被告無領導角色、被捕後表現合作、沒對警方或行人造成損傷。

控方亦同意，案情提及政總外的暴動僅是作為背景，本案無證據顯示金鐘道一帶的暴動造成任何人身或財產損傷。

【案件編號：DCCC294/20】

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