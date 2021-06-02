高牆囚禁手足們的肉身，但難以囚住各人的意志和精神；高壓政權以恐懼為手段圖把香港反對聲音清滅，但港人爭取民主公義的決心和靈魂不死。

讀者深知早陣子的炎熱天氣，令牆內手足日子難捱，心靈也易煩躁、不安，鼓勵手足們找方法讓自己平靜安穩面對；亦有自比微塵的讀者，來信感謝眾義士為信念無私奉獻，同時盼望來信為各人帶來一點微小力量。

感謝你們無私奉獻

親愛的手足：

雖然不知道這封電郵會不會有手足看到，但我也希望跟手足分享一點心事。我想大概有手足可能跟我一樣不知所措，不知何去何從。首先，我想在這裏對你們表達感謝，我心底裏真的十分十分感激你們為香港付出的一切，為爭取一個信念，那般不顧一切，無私奉獻。

我跟你們一樣，很喜歡很喜歡香港。作為在英國殖民地長大的80後，對現在的香港對政府只有無限的失望。由佔中開始，大概知道在失去甚麼，所以一向政治冷感的香港人，才會上街，才會反抗。我每一天也很疑惑，香港局面究竟有沒有silver lining呢？政權還要怎麼打壓香港人？不知那把懸在頭上的刀甚麼時候斬下來那種煎熬，比真的斬下來那一瞬還要恐怖。香港人現在就是活在這樣的白色恐怖之中，害怕被監視，害怕被指控。老實說，我很沮喪，身邊的朋友也很沮喪。有一段時間，我還採取駝鳥政策，不問不管躲起來，希望自己好過一點，不然我都不知道怎麼撐下去。我有時會想，如果被捕的是自己會怎麼樣。那時候大概能給我力量撐下去的，只有家人、朋友的支持。雖然我與你素未謀面，但我也希望可以透過這封信，給予你微小的力量，即使只有一點點也好。

「沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人」。但你對我來說，已經是英雄了，相信很多同路人也會贊同的。

感謝你的勇氣，也希望你未來的日子一切會順遂。

一粒塵 上

期盼獄中環境盡早改善

各位：

你們知道石牆花呼籲市民在網上聯署，要求懲教署改善你們在獄中的生活嗎？短短兩天的時間，超過十萬人聯署，很多人都知道你們在獄中的生活很難捱，特別是在炎熱的天氣下會令人身體很不舒服、心靈也很易煩躁、 不安。

期盼你們在獄中的環境盡早得到改善，也心盼在每一天等待中，你們能找到方法讓自己能平靜、安穩一點去面對。

李太

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