【本報訊】在反修例運動中組織「守護孩子行動」到示威現場圖緩和警民衝突的好鄰舍北區教會，去年底被警方指控涉嫌欺詐及洗黑錢，戶口亦被凍結。教會昨日在facebook宣佈停止運作，並留言稱，願主耶穌的恩惠「繼續同每一個香港人同在，直到嗰一日。」

好鄰舍北區教會昨日凌晨在fb宣佈，上月31日後停止運作，位於粉嶺及觀塘的兩個會址亦同時停租。帖文未有交代停運原因，只表示感謝大家一路同行，教會2014年開始在北區服侍基層，至2019年教會更「衝出北區同所有香港人同行」，又寄語稱「無論分散到邊一個角落，上帝嘅話依然係我哋路上嘅光。願主耶穌嘅恩惠、慈愛、聖靈嘅提醒幫助，繼續同每一個香港人同在，直到嗰一日。阿們！」

陳凱興赴英辦教會

好鄰舍北區教會由傳道人陳凱興2014年創立，主力援助區內劏房戶及露宿者。2019年反修例運動中，教會發起銀髮族及義工組成「守護孩子行動」，多次到示威現場企圖緩和警民衝突。當年9月其中一名成員曾在元朗被警員拘捕及疑似被踢，但警方事後否認，並稱警員只是踢「yellow object」。

陳凱興去年10月離港前往英國，其後更辭去「好鄰舍北區教會」傳道堂主任職位。警方去年12月突搜查好鄰舍北區教會，指教會涉嫌在眾籌活動中欺詐及洗黑錢，隱瞞1,800萬港元款項。警方凍結該會的銀行戶口，拘捕教會一名職員及一名前董事，並通緝已離港的陳凱興夫婦。其後教會20名員工不滿陳凱興未曾重視員工的安危，對他失去信任，宣佈集體辭職。有傳媒報道，陳凱興今年初在英國創辦了「英倫好鄰舍教會」。該教會的網頁稱歡迎流散到英國的香港人加入。

警方昨回覆查詢時表示，有關好鄰舍北區教會涉嫌欺詐及洗黑錢的案件，目前仍在調查中。