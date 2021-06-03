維園六四集會來到第32年史無前例被禁，悼念死難者的燭光散落社區各處，多個民間團體今明兩晚舉行各式活動，呼籲市民找到自己的身位，在狹谷裏繼續承傳歷史真相。

多名區議員將於今明兩日派發蠟燭，包括深水埗民主黨區議員袁海文。他憶述5年前在報紙撰寫《悼念六四是對道德的堅持》文章回應大學生應否參與維園集會，如今回看，香港人連和平集會的權利也已被取走，倍感唏噓，但艱難的時候在有限的空間內盡做，他呼籲大家用自己的方法悼念六四，堅持歷史真相，守護應有良知。

民主黨主席羅健熙認為，六四的記憶與遺忘是每一個人的選擇，達官貴人選擇遺忘，甚至沾沾自喜自己改變立場。香港人是六四記憶的守護者和承傳者，盼大家無論如何也找到自己的方式去悼念、去將這記憶撐起。

社區前進明晚亦會在旺角舉行街站悼念六四，指香港人悼念六四的心，超越時間與空間，在黑暗的時代繼續一代一代傳承下去。悼念不只是守護歷史的真相，亦是紀念在民主運動中犧牲的人，他們以個人的生命換來後世的政治啟蒙，並不限制在一城一國。香港天主教正義和平委員會明晚亦會在多區舉行彌撒追思六四亡者。

黃店應用程式「Mee懲罰師」亦會在六四當天於程式地圖上，在維園開設一間「店舖」供使用者上傳燭光相片，指即使有好多包袱不能承受被捕風險，仍然有一個位置讓有心人表達自己的關注。

今明兩日六四活動

【派蠟燭】 （詳情請留意派發者的專頁更新）

※深水埗區議員袁海文

6月3日 荔枝角深盛路 5PM-7PM

※南區區議員羅健熙

6月3日

黃竹坑站B出口橋面 6PM-7PM

6月4日

利東站B出口 6PM-7PM

利東站A1出口外大街 6PM-7PM

西邨利澤樓對出馬路 5PM起

華富邨華昌樓升降機塔外5:30PM起

黃竹坑雅濤閣巴士總站 6PM-7PM

※Chickeeduck

天后藝術生活百貨（興發街56號｜清風街橋底）

荃灣藝術生活百貨（享成街19號｜荃灣廣場戲院出口左邊對街）

【社區前進 六四街站】

日期：2021年6月4日（五）

時間：晚上7-9時

地點：朗豪坊外空地（近亞皆老街）

詳情：社區前進Fb專頁

【香港天主教正義和平委員會 6.4追思亡者彌撒】

時間：6月4日晚上8時

各區地點：

※港島區

聖十字架堂（西灣河聖十字徑1號）

※九龍區

聖文德堂（慈雲山蒲岡村道89號）

聖方濟各堂（石硤尾街58號）

聖安德肋堂（坑口常寧路11號）

※新界區

贖世主堂（屯門鄉事會路2號）

聖本篤堂（沙田崗背街7號）

葛達二聖堂（荃灣德華街37-41號）

查詢：2560-3865（香港天主教正義和平委員會）

網上直播詳情：香港天主教正義和平委員會Fb專頁

【六四網上燭光紀念晚會】

時間：6月4日晚上8時

內容：短詩、禱告、信息

形式：在榮光敬拜事工Facebook專頁直播（弟兄姊妹可自備蠟燭）

講員：梁永善牧師

詳情：榮光敬拜事工Fb帖文

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