去年5月10日市民在各區舉行「和你Sing」和「母親節行街」活動，入夜後群眾轉至旺角，防暴警拘捕至少百人。當中有青年向警方防線投擲水樽，經審訊後今被裁定在公眾地方擾亂秩序罪成。裁判官梁嘉琪指當時氣氛緊張，被告行為火上加油，必會令情況惡化，激使他人破壞社會安寧，需要判阻嚇刑罰，判被告入獄六星期，但准他保釋等候上訴。

被告葉浩賢（25歲）自辯時解釋，他當日不知旺角有示威，擬到區內購買母親節禮物。他承認飲完水後因沒有垃圾桶而隨處丟棄水樽，但沒有向警方防線擲水樽。警方防線推進，又因警方有槍，他一時驚慌才逃走。至於被撿獲的手套及頸套，是他搬運及露天工作時使用。

裁判官梁嘉琪今裁決時不接納被告說法，直指被告編造及堆砌說法，被告逃走令人心生可疑；反而控方證人可信可靠，回應辯方盤問時亦清晰。

梁官又指，警方當時已發出警告，示威者亦與警方對峙，氣氛緊張，被告向警方方向擲水樽，繼而拔腿逃走，其行為必然會激使他人破壞社會安寧，火上加油，令情況惡化，裁定被告罪成。

僱主承諾即使被告入獄仍會繼續聘用

辯方求情稱被告是綠化工程公司職員，僱主求情信稱即使被告入獄，仍會繼續聘用。被告家人及中學教師求情信都指被告為人孝順，願協助弱勢社群，僅一時衝動才犯案。

辯方又指本案非同類案件最嚴重者，並無警察受傷，被告單獨行事，犯案亦非經過周詳計劃，望毋須判監。

梁官指被告雖無案底，但已是成年人，事發當日是母親節，當時聚集多人。被告經審訊後裁定罪成，考慮案情等因素後認為不宜判社會服務令，須對被告判處阻嚇性刑罰，判監是適合判刑，判被告入獄六周。

辯方指被告會就定罪及判刑提出上訴，申請保釋等候上訴，梁官准被告以一萬元保釋，下令須交出旅遊證件及到警署報到。

【案件編號：KCCC2790/20】

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