前特首梁振英被傳有意再做特首，其支持者就不斷助攻。曾於梁振英時期出任行政會議成員的「梁粉」張志剛，對有傳特首林鄭月娥不滿梁振英「干政」而不滿，認為梁的「干政」非不合法或不合理，又不點名暗批林鄭不講理，兼且未能做到中央樂見的事。

張志剛今日於《明報》發表題為「干什麼政？」的文章。翻查紀錄，自今年4月初開始，他每星期在《明報》的文章，不是批評支持林鄭言論、批評林鄭施政，就是吹捧任內也沒有解決房屋問題的梁振英之房屋政策建議。

張志剛今日的文章針對《星島日報》日前題為「政界傳林鄭不滿梁振英『干政』」的報道。他先強調「干政」意思是「不合法去做的政治行為」，而《基本法》並無列明落任特首應否繼續參政，就連前特首董建華也曾支持林鄭參選特首，強調「那算不算參與政治？算不算是『干政』？」又反問「梁振英又做過哪些不合法，又或者起碼不合理的事情？」然後再搬出外國例子，標榜落任特首應否參與政治只是「因時因事因人」。

批林鄭不講理 點名斥曾鈺成「指指點點」

合理化梁振英言行後，張志剛轉而抨擊林鄭不講理，指「面對所有問題，個人堅持二字：『講理』」認為團結香港基金和梁振英有關房屋土地建議，「大可通過『講理』解決」。

除批評林鄭，張志剛亦不忿曾表示梁振英與「梁粉」經常指指點點政府施政，對特區管治無好處的前立法會主席曾鈺成。張點名稱對曾鈺成的「指指點點」論「感到相當詫異」，因為「過去十多廿年，曾先生對歷屆政府，『指指點點』還算少？」

最後張志剛更揚言，中央樂見的是港人人心回歸、擁護一國兩制、社會昇平，反問「如果連最基金的居住問題都愈搞愈差，你就是叫團結香港基金收口，叫梁振英收口，叫黃元山收口，叫張志剛收口，有用嗎？」

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