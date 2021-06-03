昨日（2日）有消息指，政府疫苗專家委員會一致同意將接種德國BioNTech復必泰mRNA COVID-19疫苗的年齡下限，由16歲降至12歲。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星接受港台節目訪問時表示，外國醫學期刊4月初的研究數據已指，BioNTech對12至15歲兒童「成效幾顯著」，研究群組中已接種疫苗的都沒有人感染，保護率達到100%。惟與其他年齡層相比，會出現較多針口痛的副作用，尤其在第2針後，劉估計或與心理原因有關。

劉澤星表示，上周六收到復星製藥申請將BioNTech接種年齡降至12至15歲後，顧問專家委員會已很快檢視完數據並作決定。他指，4月初《新英倫醫學雜誌》的研究數據顯示，2,260名12至15歲兒童中，有1,131接種BioNTech，1,129注射安慰劑，發現接種BioNTech的群組成效幾顯著，沒有人感染，保護率達100%；注射安慰劑的則有16人感染，「好肯定話畀我哋聽復必泰喺呢個年齡群組係有效。」

至於會否有副作用，劉澤星指出現針口痛情況會較多少少，尤其第2針後，估計或與心理原因有關，「細路哥見到支針都驚」；但其他如肌肉疼痛、發燒等則與其他年齡層接種後情況相若。

越年輕刺激免疫細胞反應越好

他續說，12至15歲群組接種後出現的抗體高於16至25歲，相信因為越年輕，刺激免疫細胞的反應越好，年輕人製造抗體能力較高有關，但抗體可維持多久暫時未知，他相信與成人數據不會有差別，或者較長。

以色列早前有30歲以下男士接種BioNTech後出現心肌炎，劉澤星表示，暫時未有因果關係。但本港方面，會預先收集12至15歲兒童有關心肌炎、心臟問題的數據，若食衞局批准降低年齡下限時，可作比較或規管。

何栢良：針後數據應透明化 政府應與日常例子比較

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會日前更改決定，日後只公佈與疫苗接種有潛在關聯的死亡個案。繼港大微生物學系講座教授袁國勇認為「應該一定要公佈」後，港大感染及傳染病中心總監何栢良今在商台節目上亦表示，對決定感莫名其妙，認為政府應盡量將數據透明及科學化，例如按年齡層公佈數據，及適當比較已接種和無接種人士的情況，讓市民大眾都明白相關數據。他續說，疫苗監測方法在全球已經採用幾十年，希望政府適當調節表述方式。

何栢良以一款常用的口服抗生素為例，指服用後出現嚴重敏感的機率是每百萬人有5宗；又指市民做身體檢查或電腦掃瞄時注射的顯影劑，引致嚴重過敏的機會，比接種BioNTech高100倍，建議政府交代針後的嚴重過敏個案時，應與市民在日常生活會接觸到的事物比較。

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