民主派47人初選案僅11人獲准保釋，高等法院國安法指定法官杜麗冰陸續頒佈多宗保釋申請的決定理由書，今頒下拒絕鍾錦麟保釋的判詞。根據判詞，控方指鍾錦麟在籌募初選經費有重要角色，是「民主動力」銀行賬戶簽署人之一，在網上宣傳眾籌，捐款途徑包括美國眾籌平台，款項會輾轉流入民主動力戶口，符合藉多層操作避免警方偵查的典型洗黑錢模式。

法官杜麗冰表示經考慮席前一切資料，包括鍾錦麟提出的保釋條件，認為沒有充足理由相信鍾在保釋期間不會實施危害國家安全行為，故拒絕保釋。

鍾錦麟3月初提堂後被拒絕保釋，其後向高院申請保釋亦失敗。鍾本是西貢區議會主席，由於持續還柙，他早前辭任區議員。

律政司：借出辦事處作初選票站 曾發文支持暴力

鍾一方向高院陳詞指，身為民主動力副召集人，鍾沒有參選，主要處理後勤支援，包括宣傳、協調參選人、招募義工、安排票站等等。當時有若干立法會議員，甚至行政會議成員湯家驊，都不覺得初選有問題。現在民主動力已解散，鍾未來沒機會干犯危害國安行為，他亦已退出新民主同盟，如能保釋他會專心養家，照顧年幼女兒，關閉所有社交媒體。

律政司則形容鍾是民主動力支柱，責任重大。根據指控，鍾是民主動力戶口三個簽署人之一，去年6月9日他在個人facebook專頁發文為初選籌款，附上美國平台GoGetFunding的眾籌網址和民主動力銀行戶口號碼。律政司指該美國平台的眾籌資金，會先由美國銀行戶口轉到本港第三方戶口，最終存入民主動力戶口，符合典型洗黑錢特徵。

律政司又稱，去年7月鍾提供其區議員辦事處作初選票站，又在facebook公佈因應警方調查而加強安全加密措施。鍾亦被指有政治影響力，去年6月在Telegram頻道發文表示支持抗爭者的暴力行為。

判詞指庭上播放一段去年11月26日在YouTube發佈的片段，律政司形容鍾態度堅決，其說話反映他會繼續實施危害國安行為。鍾一方回應，鍾在片中只是表達意見，另外鍾雖是戶口簽署人，但從沒簽署任何支票。

【案件編號：HCCP137/21】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）