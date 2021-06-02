【本報訊】21歲男學生前年11月3日在大埔被警截停後，被指拒出示身份證並踢警員，被控襲警罪昨受審。聲稱遇襲的警員供稱，男生兩度踢向其左前小腿脛骨，令他感疼痛。他不同意辯方所指，被告因遭同袍用警棍多次擊打左大腿，掙扎下無意間踢到他。另一在場警員卻指當時的確有同袍用警棍兩度擊打被告下身。

被告林建豐被指當晚在太和路襲擊警員香嘉華，案件由裁判官陳炳宙審理。香供稱當晚接報太和路有非法集結，他與同袍乘車到場，發現三男蹲在單車徑旁草叢，同袍下車後成功截獲其中兩男，包括被告。

另一警確認同袍出棍擊打

香見狀下車並接手調查，當他要求被告出示身份證時，被告情緒激動稱：「吓，我乜嘢都冇做過！」他再度要求被告出示證件時，被告突向其小腿脛骨踢了一下，香警告謂：「喂！咪踢我！」但被告再踢相同位置一下。最終香在同袍協助下制服並拘捕被告。

辯方質疑，醫療報告指香膝頭瘀傷、而非小腿脛骨；香稱不知道報告內容。辯方指有警員截停被告時拉扯其膊頭，並一邊用警棍數度毆打被告左大腿，一邊稱「跑吖嗱！跑吖嗱」，被告掙扎，再遭警毆打左大腿一下。被告掙扎期間不慎「起腳」踢到香；即使是故意，也僅出於自衞。香全部不同意。

偵緝警員陳凱狄供稱，當晚他看見香及警員17371在現場調查被告，惟被告不斷掙扎欲逃。陳與警員6573上前協助期間被告不斷踢腳，警員6573遂用警棍兩度擊打被告下半身。其後他在警署為被告錄口供前，曾問被告是否需律師陪同，被告稱不需要，亦沒要求行使任何權利。審訊今續。

案件編號：FLCC778/20