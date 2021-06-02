政府近日趁「打疫苗送樓」勢頭好，力推谷針計劃，策略仍是靠嚇然後利誘再威逼，但從不深究市民不想打針的背後原因。政府2月推國產科興打頭陣「開壞個頭」，市民對保護率約50%的科興無信心，已直接影響打針觀感，其後亦對專家就死亡個案無關疫苗之說存疑；另一問題是不少市民不服政府借防疫剝奪基本集會權利，荒謬到「一個人原來都可以被控」。

民怨不斷累積，然後特首想谷針時就說「還是要靠香港市民」，實在難聽過粗口。簡單問一句，為何疫情紓緩，仍延續戶外4人限聚令橫跨六四？當一些市民有疑慮、不覺得有急切需要接種時，以不合作態度「無聲抗議」荒謬政權、宣洩不忿，絕不為奇，政府只能怪自己一開始已將政治與防疫掛鈎。

市民不想打針有不同原因，除了身體有毛病不宜接種外，擔心副作用是最為普遍的。政府2月底以政治行先，推科興成為第一隻供港人打的疫苗，50.66%的保護率低得可憐，令市民有「打咗都有一半機會中招」的印象，同時亦對科興所聲稱的副作用資料無信心。今年4月中當局接獲22宗打科興後面癱的個案，惟科興根本沒有列明面癱屬於其副作用，專家孔繁毅竟只淡然地說，港大正研究原因，如屬實會建議藥廠在指引上加入面癱為副作用。市民很自然會想，那還有甚麼副作用無列明呢？事實上，科興剛剛在6月才「成功爭取」世衞納入緊急使用疫苗，政府如果將世衞奉若神明，理應現在才引入科興。

接種率高才有理據投票

政府引入疫苗策略不科學，不認真檢討，令接種疫苗計劃推行數月後，打齊兩針的市民仍僅約12%。近期接種率靠「送樓plan」才從低位爆升，打了一針的比率升至逾21%，兩針接種率約16%，但與70%至80%的群體免疫要求仍有很大距離。高官之前說「9月唔打就冇復必泰」，又揚言「就過期如唔打就送畀人」，某程度上是散播一種恐懼感，藉此谷針，之後見接種率仍低，就指企業有責任及義務推出獎品或現金等誘因配合，又預告「唔打唔畀入食肆不能上面授課」。這種威逼利誘手法，林鄭月娥卻形容為「香港精神」的體現，說成是大家一齊合作為達至共同目標努力。

專家委員會近日十分配合政府，決定不再公佈與打疫苗無潛在關聯的死亡個案，同時只公佈接種後出現常見副作用的人數，不再詳細說明面癱或流產的「負面」資料。另外，涉及政治的因素，政府似乎盡量不去觸及，9月起有三場中央極度重視的所謂「選舉」，要高接種率才有充份理據舉行投票，如果只有三、四成接種率，又要大費周章解釋為何去年不可搞選舉但今年可以。總之將負面因素消除甚至隱瞞，死不承認防疫及疫苗工作上處處有政治考慮，政府一路走來，始終如一。

政府稍後將打復必泰年齡降至12歲，希望催谷大批中學生接種，屆時會否推出「打針送獎學金」計劃？抑或真的找MIRROR及ERROR宣傳？提供合理誘因谷針無問題，掩耳盜鈴卻不可取。特首早前稱要她答某一句口號是否犯法很難，然而政府不盡責釋疑卻逼市民打針，才是真正強人所難。

無道

自由撰稿人