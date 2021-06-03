日本政府4月13日公佈決定將福島核電站的高輻射核廢水經稀釋後，於2023年起排放入太平洋，料持續20至30年，事件引起鄰近地區不滿。日本政府相關人士強調，做法受國際原子能機構（IAEA）監測， 如水嚴重受污染將不會被排出海洋。

2011年3.11大地震損毀福島第一核電站核反應堆冷卻系統，爐心熔毀10年來一直透過注水冷卻，形成高輻射核廢水，累積125萬噸存放在逾千個巨型儲水缸，預計儲水缸明年秋天爆滿，日本政府擬稀釋廢水後排入太平洋。

未達標廢水會淨化到達標才排出海

日本政府人士今日向傳媒簡介時強調，核廢水經過「多核種除去處理系統」（ALPS）去除輻射物，不能去除的氚（Tritium）會稀釋到每公升1,500貝克濃度才排放，每年排放的ALPS處理水中，氚含量不會超過22兆貝克。他們承認現有技術中要去除氚非常困難，故未達標的廢水會淨化到達標才排出海洋，強調不會將嚴重受污染或不達標的水排出海洋。

輿論對將核廢水排入海洋有不少反對聲音，政府人士指日本花了好多時間細心檢討，2013年起花6年與專家檢討和發表報告，透過大量討論，收集很多不同意見，亦已掌握坊間疑慮，在這些背景下才作出排放出海洋的決定。

日方稱將持續透過IAEA發放訊息

政府人士重申，日本政府非常重視安全性，有關排放會與IAEA合作，同意在水排放的所有階段作情報交換，福島第一核電站事故以來，日本接待了16次IAEA審查團，每次都有發表報告書。他們重申，日本當局會持續透過IAEA發放訊息保持高透明度，確保做法符合國際標準，並利用接下來的2年時間做好溝通工作。

有關人士補充，在日本有原子能災害對策本部監管食物的核安全量，最高負責人是內閣總理大臣，各地方自治體是按本部指引，各自訂立計劃檢查食物安全水平，檢查結果如超標，該批食品會全數廢棄；若在地區出現擴散迹象，本部也會出指示限制該地區出貨，有關食品不會在日本國內流動，直到達安全水平才獲解除限制。他們指，福島核事故後，仍然對日本國內出貨限制以外的日本產農林水產品實施停止進口措施的國家或地區，全世界只有中國、韓國、台灣、香港和澳門。

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