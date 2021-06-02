政府威逼利誘、軟硬兼施，與商界積極催谷本港COVID-19疫苗接種，包括考慮禁止未打針者外遊及進入食肆、學校、戲院等；推出疫苗假期、優惠和抽獎。不過谷針效應似乎開始放緩，6月2日的預約打針人數，由2個半月的高位回落12%；其中打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗的預約，連升5日後急跌19%；打中國科興滅活疫苗的預約亦升幅放緩，僅多1%。

BioNTech預約大跌6,100人

雖然官商出盡全力谷針，一邊提供誘因，一邊「懲罰」未打針者，惟本港預約打針人數似乎開始放緩。政府6月2日晚公佈疫苗接種和預約數字，6月2日約有41,700人預約打針，較前一日少約5,900人（跌12%）；其中約26,500人預約接種BioNTech，較前一日大幅減少約6,100人（跌19%），是連升5日後首度回落；約15,200人預約科興，僅較前一日多約200人（多1%）。

接種人數方面，單日共約有32,400人打針，較前一日少約1,100人（跌3%），跌至約1周低位。約有15,600人接種BioNTech，較前一日少約900人（跌7%），同樣跌至約1周低位，當中約8,400人接種第一劑，7,200人接種第二劑。約16,700人接種科興，雖較前一日減少100人，但連續2日多過BioNTech，當中約11,300人接種第一劑，約5,400人接種第二劑。

疫苗接種計劃自2月26日展開以來，至6月2日已是第97日。累計共接種約2,466,500劑疫苗，已有1,419,100人打首針，包括617,300打科興，801,800打BioNTech；累計1,047,400接種第二針，447,100打科興，600,300打BioNTech。

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