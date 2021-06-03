去年5月24日有網民發起反國歌法及國安法大遊行，沙田禾輋區議員李志宏當日被捕，事後被控在公眾地方喧嘩或作出擾亂秩序的行為罪，案件今在東區法院續審。隸屬傳媒聯絡隊的警署警長稱，當時李正與附近的警員理論，但突然李自行「好急咁坐咗落地下」，繼而指責是被他推倒，引來群眾起哄。警長承認當日沒向李提供警員編號，因為已展示行動呼號卡，根據內部指引不需再提供編號，而且被告要求無理。

被告李志宏（26歲）被控去年5月24日，在銅鑼灣堅拿道東及軒尼詩道交界的公眾地方，作出喧嘩或擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，意圖激使他人破壞社會安寧。本案由裁判官劉綺雲審理。

當時正勸群眾「上返行人路」

隸屬傳媒聯絡隊的警署警長梁志偉今供稱，事發當日下午3時半，他在崇光百貨外以便衣及穿上傳媒聯絡隊背心執勤，當時有表明身份、戴上頭盔及展示行動呼號，並配備了警棍，及在腰間掛上防毒面具袋。當時許多傳媒及市民站在馬路上，由於馬路或會隨時通車，梁遂勸他們「上返行人路」，但其間李突然「好急咁坐咗落地下」，並指罵梁將他推跌。

梁馬上澄清沒有推跌李，並觀察到沒人與他有身體接觸，但李繼續指罵，旁邊更開始有人起哄及附和。惟由於現場仍有大批傳媒，故梁繼續執行工作。

梁續指，他事後沒有即時記錄事件，因為「活動期間經常有人無理指罵警察」，又透露自己沒因事件而受刑事或警察投訴課調查。他承認當日沒向李提供警員編號，但強調並非故意，因為自覺已展示了可辯別身份的行動呼號卡，而且覺得李的要求無理。

庭上播放兩段事發時的片段，顯示事發時被告原本站在崇光百貨外的欄杆附近與警方理論，其間突然倒在馬路上，繼而站起來指責梁推跌他，未幾便被帶離欄杆範圍。

梁在辯方盤問下認同，警察的工作受傳媒、議員，甚至廣大市民監察。辯方指，被告當日頸上掛着區議員證件，並曾說：「區議員同你哋溝通緊，你推我」，已表明自己的身份。惟梁稱無留意他的證件，亦沒求證他的說話，故不知道他是位區議員，但認同李當時正與警方交涉。

辯方指遭防暴警「掂了一下」而失足

辯方續指，事發時被告並非站在馬路上，乃站在欄杆外的行人路石壆上。當他轉身想跟從警方指示離開時，卻遭防暴警「掂了一下」而失足跌倒，只是當下誤會是梁所為。梁不同意，並重申「我係見佢突然好快咁坐咗落地下。」

辯方又指，事發時警方正在遠處施放催淚彈，卻將崇光百貨外的市民困在封鎖線內，他們或是因此而指罵警察，而非因被告所致。梁回應說：「當時嗰個位置唔係俾催淚煙影響好大。」

梁指，無論李是否區議員都會勸他返回行人路，因為欄杆外圍屬馬路範圍，留在該處十分危險。他又強調，當日不見李和任何人有身體接觸，更不同意防暴警員「掂」到被告而令他跌倒。案件押後至8月2日續審。

【案件編號：ESCC2480/20】

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