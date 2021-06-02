【本報訊】網民前年11月10日發起「八區遊行」，其中在荃灣有示威者以雜物堵路。有職訓局學生被警員搜出打火槍及士巴拿等物品，又未能向警員出示身份證。案件審訊時，學生稱當時誤取另一個款式十分相似的背囊，惟裁判官香淑嫻拒絕接納辯解，裁定罪成。辯方昨求情透露被告患有哮喘，只能勉強通過體能測試，望法庭判他入更生中心，惟香官表明判刑要有懲罰性及阻嚇性，按報告建議判他入勞教中心，並於服刑完畢後接受懲教署監管一年。

求情望入更生中心遭官拒

辯方呈上由被告馮天成（18歲）家人撰寫的求情信，信中透露被告還柙前就讀青年學院二年級，對資訊科技知識有濃厚興趣，希望他盡快服刑完畢，繼續學業。被告又對同住的祖父母照顧及疼愛有加，他之前透過學徒計劃成為冷氣技工，每月都將一萬元收入的一半分給祖父母作生活費，還柙期間也記掛他們的健康。

辯方另指，雖然報告顯示被告適合判入勞教中心，但被告本身患哮喘，亦只能勉強通過體能測試，望獲判入更生中心。

香官判刑指，本案涉及管有打火槍及士巴拿等物的管有物品意圖損壞財產罪，性質及情節嚴重；判被告入住勞教中心，望透過嚴格紀律和勞動工作，在短時間內為被告帶來衝擊，警醒他勿再犯事。至於未能出示身份證明文件罪，香官則判罰款500元。

案件編號：WKCC3716/20