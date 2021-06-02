【本報訊】政府期望下月10日起，以疫苗氣泡為基礎，進一步放寬社交距離措施，包括D類食肆若同枱有三分之二家人已打針，可帶同未能打針的小童及長者等家人用膳，每枱限座增至12人等。香港餐飲聯業協會會長黃家和昨在電台節目指，要符合所有員工完成接種疫苗的要求有難度，因此目前近乎零D類食肆。他又相信今年父親節不會出現報復式消費，預料當日生意額只及去年八成，僅有3.2億元。

促放寬B及C類限制

黃家和表示，D類食肆要求所有員工均打兩針，有一定難度，目前近乎零D類食肆；至於員工打了一針，客人須使用安心出行的C類食肆亦僅得約500間。黃指當局下月放寬對D類食肆的限制後，或有一定接種誘因， 有較多食肆或能轉為以D類模式經營。

黃家和指，現今大部份食肆仍維持員工及顧客均毋須打針的B類模式，為改善餐飲業的嚴峻狀況，倡議政府放寬B及C類食肆的人數上限及營業時間。

父親節將至，鑑於政府去年父親節前放寬各種限制，導致報復式消費後，疫情反彈。黃相信今年市民的戒備有所提高，不擔心同樣情況發生。他亦預料當日生意額只及去年八成，約3.2億元。

食衞局長陳肇始昨在電台節目訪問承認，現時D類食肆較少，但她理解很多食肆支持有關措施，隨着員工陸續接種，D類食肆料會增加。她希望市民盡快接種疫苗，並指目前有充足疫苗，為更好控制下一波疫情，「希望大家都要擁抱呢個做法。」