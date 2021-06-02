【本報訊】市民前年11月發起三罷行動，其間有男學生在銅鑼灣觀察堵路情況時，被示威者找到身藏印有警察記認的水樽和頸繩，隨即遭誤當成便衣警「私了」毆打。事後兩名青年被指涉案，昨在區域法院承認暴動及傷人兩罪，其中一人求情透露是事主的中學師弟。法官練錦鴻將兩名被告收押至6月23日，待索取背景及心理專家報告後始判刑。

兩被告還柙候判

兩名被告為學生王家俊（23歲）及酒吧侍應李樂恆（21歲），控罪指他們前年11月13日在銅鑼灣東角道金百利廣場地下參與暴動，並非法及惡意傷害事主X。案情指大批示威者當晚在銅鑼灣崇光百貨外聚集，21歲男學生X出於好奇，在路邊觀察情況，看見示威者掘磚、堵路及縱火。X決定離開現場回家，惟被大批人尾隨，及後在金百利廣場外碰見次被告。案情透露，二人曾就讀同一中學，而X是次被告的師兄。

次被告游說X向人群展示背囊裏的物品。人群其後搶走背囊，發現內有印上警察機動部隊標誌的水樽，及印有「Hong Kong Police」的頸繩，便開始襲擊X致他不支倒地。次被告初時在外圍觀察，其後加入襲擊，其間嘗試拉開一名用身體保護X的男子，不斷對X拳打腳踢。首被告其後加入，踢X及打他後腦，再躍起用右手肘及下半身挫向X。兩被告最後逃去，X遺失手機及個人證件。

辯方求情時強調，首被告在事件尾聲才到場，只是在「短短幾分鐘做錯事，就終身抱憾」。至於次被告，辯方解釋他曾表示X是其中學師兄，惟不獲人群相信，當時次被告原本欲為X解圍，其後遭現場人士挑釁指「你被呢個人點咗」後便失控加入施襲。兩名被告收押至6月23日判刑。案件編號：DCCC508/20