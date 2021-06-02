【本報訊】22歲中菲混血街頭音樂人馬賦馳（Oliver Ma）去年8月在中環演出時，因沒戴口罩而被票控，昨被暫委裁判官葉成林裁定罪成，指表演不構成不戴口罩的合理辯解，罰款3,500元。曾多次在街頭演唱《願榮光歸香港》的他昨求情時指，自國安法實施後已三度在表演時被捕，質疑因他的政見問題而遭針對。他在庭外自言早已預料會被定罪，但希望告訴香港人若認為自己做的事正確，就應該堅持抗辯。

葉官昨裁決時指，口罩令雖在特定情況下可豁免，如健康因素、正進行高強度運動、進食等，但馬提出的理由都不構成合理辯解。他聲稱戴口罩會令他難以呼吸及影響演出，但同時承認即使戴上口罩仍可繼續表演；他指口罩會阻隔與觀眾的交流，及事發當日天氣炎熱，但這些原因都不在豁免範圍內。而且涉案片段顯示，事發時被告正在街頭自彈自唱，不屬於高強度運動，故裁定他罪成。

表演器材被警沒收

馬昨日無律師代表，他自行求情時透露，其表演器材被捕後遭警方沒收，但葉官指案情無提此事，着他自行與警方交涉。馬在庭外進一步指，警方至今未有解釋沒收其器材的原因，質疑此舉是要他噤聲，但他仍會繼續唱下去。

案件編號：ESFS3/2021