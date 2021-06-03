燭光一滅，火花吹散。警方以疫情為由，禁止支聯會舉辦六四集會。深水埗民主黨區議員袁海文於今日（3日）下午5時，在荔枝角深盛路擺設街站，免費派發白色蠟燭和支聯會的蠟燭紙托予有需要的街坊。袁海文指，今日有街坊問他蠟燭派發事宜，知道有街坊會用集會以外不同形式悼念六四死難者，認為有需要舉辦派發蠟燭的街站。

「用自己覺得舒服、安全的方式悼念」

袁強調，悼念六四死難者和記住歷史很重要，但理解不同人有不同限制，並坦然自己明日（4日）也會推倒一如既往的習慣，不會前往維園進行悼念。袁呼籲市民衡量風險，以自己可以承受的方式悼念六四死難者，為求以不同方式達到同樣目的。

除了悼念六四死難者，袁亦提醒市民，不要輕易被他人竄改歷史。袁認為公義未必能在短時間彰顯，但道德上的對錯，必須堅持有良知的一方，才會有平反的一日。

家長領蠟燭教下一代歷史

街坊何女士專程到街站取蠟燭，並會在明日燃點，以悼念六四死難者。何以往會帶同兒子到維園參與六四集會，希望可以把歷史傳承至下一代。今年集會被禁止，何承諾會繼續用自己認為合適的方法，和兒子一起悼念六四死難者，亦會於明晚燃點蠟燭。被問到明日在街上悼念六四死難者的被捕風險，何比喻「悼念六四死難者」為「拜山」，指「唔通我拜山都唔得咩？」認為在街上悼念六四死難者會被捕的話是「無道理」。

與何女士一樣，街坊馮小姐明晚亦會與兒子燃點剛在街站取的蠟燭，悼念六四死難者：「唔好竄改歷史，畀下一代知。」並提醒市民做好自己本份，毋忘六四，才能教導下一代正確的歷史。馮更認為，記住六四的死難者，就像記住香港同是社會運動中被捕人士，告訴被捕人士們他們沒被眾人忘記。

16歲學生Haily路過街站時取了蠟燭，認為六四死難者「為自由犧牲」。Haily以往多年都忙於溫書，沒有時間參與六四集會。儘管如此，晚上仍會抽時間，自己在家燃點蠟燭，進行悼念儀式。Haily指，因為父母和老師提及過六四事件，引起自己關注，上網搜尋更多關於六四的資訊，才培養了悼念六四死難者的習慣。作為學生的Haily，呼籲市民明晚悼念六四死難者，儘管集會被禁止，但仍可在家中燃點蠟燭。

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