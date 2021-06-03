21歲男學生涉前年11月3日在大埔遭警截停後，拒出示身份證並踢警員，被控襲警罪，案件今續審。被告自辯稱，當日他與朋友途經現場時，突然被警察截停並用警棍擊打他，他自衞掙扎下踢到警員，從沒主動襲警。他又指，錄口供前有便衣警稱欲了解年輕人想法，又強調「我哋都係想你好啫」，其間沒解釋羈留權利或作出警誡，更叫他不要找律師。警員要求他逐句寫下警員口述的口供內容，包括招認在情急下襲警；雖然他表明這不是事實，但警員不予理會。

被告林建豐被指當晚在大埔太和路襲擊警員香嘉華。被告出庭自辯稱，當日他與朋友吃完晚飯後途經太和路，突然遭警方截查，有警員用警棍擊打其下半身。他遂在本能下自衞及掙扎，其間或不慎踢到香。

便衣警勸：你唔好信網上咁多傳言啦

被告續指，他被帶到大埔警署後，偵緝警員7580陳凱狄便帶他入房錄口供。被告起初表示「我冇嘢講」，但陳質問謂：「你係咪玩嘢呀？你冇嘢講，上到庭如果口供紙寫『冇嘢講』，咁個官會點諗呀？」雖然被告感到緊張及不安，但仍堅持稱「我冇嘢講」。

約30分鐘後，有一名便衣警進房，向被告表示「你好呀，我想了解下而家啲年輕人諗啲咩」，又勸他盡快錄口供，稱「你唔好信網上咁多傳言啦，我哋都係想你好啫，你快啲錄完口供，咪可以返屋企」。陳亦插口謂：「對你有益先叫你咁做，唔想你好就唔會叫你『豐仔』啦！早就打到你落口供啦！」

被告表示，由於他覺得便衣警的說話具說服力及權威，加上他已感到很疲倦，故認為「無謂再同阿sir爭拗」，並問陳要如何錄口供。陳回應指：「嗱，我講一句，你寫一句，跟住簽名！」

被告遂在陳的指引下，逐句寫下陳口述的口供，包括「當時我被截查，覺得好驚，一時情急之下，踢咗一個便衣阿sir兩下，我真係好驚」。雖然被告曾表明警員動手在先，但陳反要求他「跟住佢講咁寫」，並要求他在文末寫下「我自願錄取口供」。被告強調自己並非自願錄取有關口供，而陳事前也沒警誡他。

被告自言，不知自己有權保持緘默，他起初之所以懂得說「我冇嘢講」，只是「上網聽人講返嚟」。他並不知道這句話的具體作用，「唔知我有緘默權，淨係知錄口供嗰時要講『我冇嘢講』。」

自言不知「星火」是甚麼

被告又指，他曾於錄口供時問陳，他是否不用聘請律師，陳聲稱「唔需要，律師好貴，呃你錢嘅！」錄完口供後，陳才向他展示羈留人士通知書，但沒解釋內容，僅叫他自行閱讀。他自言明白通知書的內容，但讀到提及「海外公民」的羈留權利後，便認為下文與自己無關，沒繼續閱讀。然後他在陳的指示下，在通知書上簽名及寫下「我明白」。

其後被告去到囚室，發現其他囚友均有一份口供副本，自己卻沒有。他於是問看守囚室的警員：「點解我乜都冇？」警員僅回應指：「等陣啦！」

此時，有囚友告知他一個「星火」的電話號碼，叫他致電尋求義務律師協助。被告自言不知「星火」是甚麼，但由於他想找義務律師，故撥了號碼求助。其後他見到不少囚友舉手要求送院求醫，由於他發現自己左大腿受了傷，故亦要求送院。他稱，原本不知道自己有權要求就醫。

辯方問，為何他閱讀了羈留人士通知書後，不立即要求找律師？被告解釋指，因為警員聲稱律師費很昂貴，加上他不知道如何找律師，也不知道可以要求警員提供律師電話。

裁判官陳炳宙聽畢被告的自辯後，查問其求學程度，被告自言具中六程度，「DSE考到二級」。陳官又指，根據他對被告的觀察，「希望你唔好介意咁問，你過往有冇任何類型嘅病要求醫？」被告表示沒有。

稱當時相信警察

被告同意控方所指，陳為他錄口供時，並沒有使用武力，也沒威脅指若果他拒絕招認，便不批准他擔保外出。惟被告坦言，他當時相信警察，因為陳表示只要依指示寫下口供，「上庭就會對我有利。我嗰陣唔知點樣做，佢講啲嘢好似好有權威、好認真咁」。

被告又同意，在口供中寫下他是在掙扎期間踢到香姓警員，將會對他更有利。控方質疑，為何他不堅持寫下有關內容，被告表示：「因為阿sir話一定要跟足佢咁寫。」控方又質疑，被告明知自己有權更改口供，為何不修改？被告回答謂：「因為支筆喺阿sir度。」

陳昨日供稱，他在警署為被告錄口供前，曾向被告展示羈留人士通知書，並逐點交代上面列明的權利，被告表示明白並簽署。他又問被告是否需要在律師陪同下錄口供，但被告稱不需要，亦沒要求行使任何權利。陳於是警誡被告，並為他錄口供。審訊明續。

【案件編號：FLCC778/20】

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