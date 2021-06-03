駐守機場客運大樓報案中心的警員涉監守自盜，將一個由市民拾獲、內有逾5萬元現金的失物LV銀包，藏於報案中心茶水間的雪櫃底。男警否認盜竊罪繼續受審，辯方昨反對警長33889李嘉能與被告的對話呈堂。另一名涉案警長33008范銘耀今承認向被告提出連串質問後，甚至在被告招認藏起銀包後才作出警誡，其間亦沒告知被告被列為嫌疑人受查。辯方大狀問警長謂：「問完先警誡係唔係一貫處理手法？」范否認並稱：「有時有，有時冇。」

現隸屬沙田警區反黑組的警長范銘耀，案發時駐守機場軍裝巡邏小隊第四隊，是被告當時的上司。當晚11時許范準備下班，未幾接到夜更警長709的電話，通知他處理一宗拾獲財物案件。

范之後在機場警署地下看到被告，把他帶到一旁查問，問被告：「究竟單拾獲財物係點㗎？人哋話個荷包交畀你喎，有冇啲咁嘅事？」被告向他表示，當日有名手推嬰兒車的女子進入報案中心，聲稱在機場抵港層四號行李輸送帶附近一輛手推車上，拾獲一個黑色銀包。其後女子將銀包交予被告時，被告解釋因拾獲地點屬機場範圍，叫她將銀包交到機場失物認領處，惟上述交付銀包的過程，被告並沒有記錄在警員記事冊內。

范當時聞言對被告謂「你咁都唔係咁妥當喎」，又謂：「你唔作記錄就唔係咁好囉！」惟被告均無回應。

范向小隊指揮官盛姓督察作出匯報後，盛稱會聯絡夜更指揮官處理。范按指示帶被告到機場禁區內29號橋的閉路電視房內，翻看閉路電視片段。被告在片中認出拾獲銀包女子，片段亦見女子離開報案中心後，沒有步向位於同層的機場失物認領處。

上司問「個銀包係咪你袋咗」 被告無言

同時范再接到盛的來電，得悉該女子曾向銀包物主表示，銀包實交予當值的警員，亦即被告。范於是再質問被告謂：「個銀包係唔係你袋咗？」由於被告無回應，范續說：「喂！其實呢次事件都好嚴重，唔係講玩㗎！你有冇做過？個銀包喺邊度？」被告始承認將銀包收藏在茶水間雪櫃底。

范又追問被告有否取走銀包內物品，及藏起銀包時有否他人在場，被告均表示「冇」。之後范再問被告：「點解要咁做呀？諗住點處理個銀包呀？」但被告再次陷入沉默。

約凌晨1時，有警員在茶水間雪櫃底尋回銀包，范按指示將被告帶返機場警署搜身及搜查其儲物櫃，但沒有特別發現。范於是將被告帶到報案室房間內，向他作出拘捕及首次警誡被告，被告當時表示「我冇嘢想講」。拘捕過程記錄在范的警員記事冊內。

辯方盤問下，范供稱當日認為被告有偷走銀包的嫌疑，但范一心想先向被告澄清，並傾向相信他的說話。另外，范承認當時向被告作一連串提問，即使被告當時曾作招認，范亦在查問後才作出警誡。辯方大律師問：「你冇提醒佢嘛？問完先警誡係咪一貫處理手法？」范則回應謂：「有時有，有時冇。」范又否認此做法是獨特的處理手法。

否認向被告指「可自己內部解決咗佢」

此外，范同意在查問期間，曾向被告表示「件事好嚴重，唔係講玩，真嘢一定查到嘅」，但范不同意說法是誘使被告作出招認，「問問題唔一定係要佢招認，一係有一係冇，係一貫講嘢方式」。范續指，查問目的是想被告如實告知銀包所在位置。辯方大律師則問：「想佢講嘢畀你聽？」范解釋謂：「佢唔講都得㗎，佢係警務人員嚟，自己知有乜嘢講得。」但范同意當時沒向被告指出，他是偷銀包的嫌疑人或正被調查。

辯方再指出辯方說法，包括范與被告翻看閉路電視片段時曾指「如果你唔為意擺埋咗一邊，你就家下拎返出嚟啦」、「可以自己內部解決咗件事佢」、「最多都係內部處分，件事有彎轉」，范均否認。范亦否認控方所指，當他將被告帶返警署前曾謂：「家下真係冇辦法，家下真係要拉你，一陣會帶你返警署搜櫃，你自己諗下有咩解釋。」范解釋當時只告知被告會搜櫃。

辯方再問范，查問時有否對被告說：「你個衰仔，做乜搞啲咁嘅嘢呀？」范僅稱「你個衰仔」等字眼為他的口頭禪，他同意在查問後曾跟被告溝通，其間說過類似說話，以表關心及惋惜。

被告馮奕鈞（28歲）被控於2019年2月13日在機場一號客運大樓離港大堂報案中心內，偷竊屬於陳振宇的一個價值7,000元的銀包，內有現金56,090元、身份證、回鄉證、駕駛執照、多張銀行提款卡及信用卡、八達通卡及一些個人卡片等。

【案件編號：STCC1101/20】

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