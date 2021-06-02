【本報訊】明日是六四事件32周年，亦是港版國安法生效後首個六四，警方繼去年後再度以疫情為由禁止維園燭光集會。消息指，警方明日將在維園一帶部署超過3,000警力，若有人穿黑衫黑褲、點燭光及叫口號，會被視為與被禁集會有關，警方或先拍攝再跟進，並會即場警告甚至拘捕。有法律界人士指非法集結與穿甚麼顏色衣服無關，質疑相關法律理據。有人權組織指事件反映現今香港人權衰落。

消息指，警方明晚會派出超過3,000警力在維園一帶佈防，包括港島總區應變大隊、各區機動部隊及其他警區人手，警方國安處亦會派人到場監視，具體警力視乎網上號召情況。

多區部署 包括中聯辦

據悉，明日維園限制範圍包括足球場及中央草坪，如有人穿黑衫黑褲、手持燭光及叫六四相關口號，會被視為與被禁集會有關，警方屆時或拍攝情況再跟進，並對有關人士作出警告，如仍不離開，警方或考慮拘捕。即使有關人士離開，警方亦會秋後算賬，根據拍攝片段及現場蒐證，徵詢律政司意見後會跟進有足夠證據的個案，或作出拘捕。

消息稱，警方會在全港多區部署警力以防「遍地開花」，如過去曾有人聚集的尖東海傍、中聯辦及六四紀念館等，如有人在維園以外地方悼念六四，警方將以限聚令處理。資料顯示，旺角、馬鞍山、南區等明晚均有地區人士設街站派蠟燭，七間天主教堂當晚設「追思亡者彌撒」。

警方昨未有正面回應六四警力安排，以及一旦有市民在維園穿黑衣叫口號會如何處理，僅稱會在相關地點部署足夠警力並迅速果斷執法，呼籲市民不要參與、宣傳或公佈任何未經批准集結及受禁群組聚集。

行政會議成員湯家驊於電台節目指，僅穿黑衫或叫「結束一黨專政」口號未必違法，但在限聚令下有共同目的相約做同一件事，如穿黑衣、叫口號，或被視為有組織及共同意圖以非法手段鼓吹顛覆政權，有機會違反國安法，即使有關人士身處不同地方，有機會因有共同目的違反限聚令。

大狀：不符集結罪元素

但大律師查錫我指，法律上非法集結與穿甚麼顏色衣服無關，「有乜理由集結睇你着乜嘢色嘅衫，係唔關事，而係你有冇呼籲人哋去參加呢個集會，而明知呢個集會係非法，呢個先係罪行元素」。至於叫口號是否涉顛覆國家政權，他稱要視乎當局所設界線，「如果認為已經係，咁就將國安法睇得好緊」，認為值得商榷，「係咪以後香港人就唔可以着黑色衫呢？係咪叫口號就係屬於顛覆國家政權嘅行動？如果要咁樣解釋，香港就已經玩完啦！」

民權觀察發言人沈偉男指，以往不會有執法機構「放風話着某種顏色嘅衫就等同干犯某罪行」，反映現今香港人權衰落，「着黑衫黑褲就代表與被禁止集結有關，以往會覺得匪夷所思，但𠵱家見到法庭嘅判決，究竟會否成為入罪嘅理據呢？你會發覺𠵱家乜嘢都會發生」。他慨嘆香港以往享有的和平表達自由已不復再，令人非常遺憾。