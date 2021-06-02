【本報訊】民主黨前成員、社民連前主席陶君行早前在網台節目聲稱民主黨元老、支聯會前常委張文光曾勸支聯會副主席何俊仁解散支聯會。何俊仁昨由民主黨前主席劉慧卿代為在社交網發佈聲明，指曾與張私下討論支聯會去向，解散支聯會只是多個可能性之一，張沒建議他解散。

何俊仁透過律師發表聲明，由劉慧卿代為在社交網發佈。何稱曾與張文光討論支聯會在目前政治環境去向，強調純粹是私人談話，沒打算向外界公開，其間兩人討論不同選項，「討論提及到其中的一個最終可能性是解散支聯會」。

何俊仁在聲明指，張文光不曾向他建議解散支聯會，「首先『解散』 只是他們談話中提及的多個可能性之一；其二是二人的談話並沒有最終結論；三是張文光並沒有如傳聞中建議『解散』支聯會」，希望提供資料以正視聽。

民協退會：艱難決定

另外，民協署理主席楊彧向本報確認，民協已去信退出支聯會，他們衡量過國安法下政黨風險後決定，形容沉重及艱難，希望市民體諒，又稱是次決定與是否參選立法會無關，目前民協傾向不參選，日後再召開黨內大會商討。

支聯會秘書蔡耀昌指不方便評論有關團體退出原因及情況。支聯會常務秘書部召集人梁錦威強調，支聯會會員一直有入有出，每年年尾時才作正式統計。