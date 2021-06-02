【時事聚焦】

【本報訊】壹傳媒（282）前日發公告指收到國家安全處信函，確認大股東黎智英不得直接或間接行使其所持公司任何股份的投票權，除非獲得保安局長授予許可。壹傳媒股價昨開市一度急升一倍，收市升67.5%，報0.355元，成交金額9,200萬元，較前日急增47倍。

獨立股評人David Webb回覆本報查詢表示，假若黎智英（持壹傳媒71.26%股權）在8月份的下一次股東大會上沒獲保安局長授予許可，或會令持有28.74%股份的公眾股東左右股東會投票結果，例如通過投票否決一般性授權或否決重新任命董事，甚至提出自己的候選人並票選他們入局。

梁振英自稱股東

根據上市公司條例規定，任何股東皆可提名董事，而持有公司2.5%股份的持有人或50名股東成員可提呈決議，在公司確認下召開股東大會投票，該議案獲得在場參與投票股數逾一半支持便可通過。按現時公眾股數28.74%計算，要通過或否決議案，股東只需握有14.37%股權即可。

不過有經常出席股東會的股評人指，即使公司私有化這類重要議案，出席的小股東也為數不多，故通過投票涉及的股份可能更低，「一般小股東會找券商代持股份，投票需要預先向券商辦手續，較為麻煩；亦有小股東較年老或在海外，不會刻意去處理投票。這樣有心提出議案及出席股東會的股東，如大舉於市場掃入股份並預先投票，進行對己有利決議案的成功率可因此提升。」

根據中央結算系統資料，五大持倉的券商分別為花旗、滙豐、中銀、恒生及富途，佔公司持股5.23%、4.3%、3.48%、2.46%、2.1%。本報統計，由中資券商代持的股份約為10.96%。另外，前特首梁振英亦聲稱為壹傳媒股東。

昨日壹傳媒的成交股數達2.88億股，較前日急升30倍，亦屬近期最多。壹傳媒5月17日因國家安全處凍結黎智英資產停牌，5月27日復牌後股價亦曾一度急升三倍。黎智英以外，壹傳媒並無任何其他持股逾5%須公開披露的股東。根據條例，上市公司法團有權藉證監會，要求券商交出股份實際持有人資料，將隱藏於中央結算之外的機構大戶持倉曝光，特別是持淡倉或衍生工具。