【本報訊】一艘載着2,000噸金屬廢料的躉船，昨傍晚在昂船洲大橋對出海面着火，黑煙席捲半空，至深夜火勢升為三級，至凌晨仍在灌救。濃煙直攻民居，起先籠罩西九龍深水埗及長沙灣一帶，其後飄至馬鞍山及青衣，連長洲居民亦聞到燒膠臭味，警方及消防處合共接獲過百宗報案，消防處昨晚提醒近岸居民保持鎮定。昨晚深夜，環保署錄得深水埗區的二氧化氮、臭氧及二氧化硫暴增，而微細懸浮粒子PM2.5更較火警前增30倍，恐危害健康。

起火躉船長120米，昨下午5時半，該船在昂船洲大橋對出海面着火，船上載有2,000噸金屬廢料，大量濃煙冒出，維港兩岸高處均可清晰看到衝天黑煙，多艘消防輪開喉灌救，現場消息指暫未有人受傷，但延至昨晚11時28分升為三級火。

警方消防接逾百宗報案

火警期間，大量刺鼻濃煙衝天，乘風勢飄往西九龍一帶，市面濃煙密佈，不少街坊紛紛大感不適，至晚上更遠至青衣、長洲甚至沙田也聞到。火警期間，不少居民以為寓所附近發生火警，警方昨晚接獲逾百宗報案，消防處提醒近岸地區居民或會受隨風飄散的煙霧和氣味影響，呼籲居民暫時關閉門窗並保持鎮定。

根據環保署空氣質素健康指數，深水埗區可吸入懸浮粒子PM10濃度及微細懸浮粒子PM2.5濃度，分別由下午5時的每立方米17.5和3.7微克，至晚上10時暴增至每立方米166.7及117.2微克，而其他區的懸浮粒子指數當時均不過百，深水埗空氣污染程度可見一斑。

因煙霧瀰漫，深水埗一帶接獲不少街坊報案，誤以為發生火警。其中昨晚8時許，深水埗大南街335號單位一名女住戶報案，指屋內有大量濃煙，懷疑發生火警。消防到場發現未有起火，懷疑躉船火濃煙吹入區內所致；另在沙田圍站，昨晚9時有人報案指聞到異味，消防到場後沒有發現，相信也是與躉船火有關。

油尖旺區議員曾自鳴表示，曾就事件向民政專員查詢，對方回覆引述消防指現時未有資訊顯示煙霧有毒性，因目前仍在灌救，需要救熄後才可能有更多資訊。

深水埗區議會主席楊彧指，懷疑船上可能有化學物品起火，不少海麗邨居民聞到後感到不舒服，包括刺眼及喉嚨痛等，要求消防交代船上所載物件詳情。除西九龍之外，遠至青衣長洲也受濃煙所害。葵青區議員冼豪輝表示，全青衣都煙霧瀰漫，並帶有燶味，青衣泳池正要求所有泳客上水到更衣室暫避，另外長洲區議員梁國豪亦指聞到臭味。