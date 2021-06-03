明日將為六四事件32周年，但警方卻連續第二年以疫情為由，反對支聯會在6月4日晚上在維園舉行燭光集會。連日來不同媒體均引述消息，指警方將動用數以千計警力戒備。多個本港媒體今午再引述消息，稱明出動警力再增至7,000人，維園內部份地方亦有可能被封閉。據《蘋果》記者現場所見，今日維園內有警員到場「睇位」。

連日來不同媒體均引述消息，指警方將動用數以千計警力戒備，涉及警力由為初時傳出涉及3,000、5,000人，今日再有指警方將動員7,000警力戒備。

維園一帶料部署3,000警力

商台等媒體今午引述消息指，警方因應有人在網上號召明日參與集會，經最新評估後，決定明日動員7,000警力，在全港多區戒備，包括總部及5大總區應變大隊的人員，當中部份人屬候命，有需要才出動。而單在維園一帶，預計會部署3,000警力。

港台亦引述消息指，警方如認為有理由相信維園有人聚集，會按《公安條例》第17條（4）賦予的權力，暫時封閉有關區域，如原本計劃集會的維園草坪、足球場及籃球場，以至相關通道。惟最終會否封閉和何時封閉，則視乎情況而定。據《蘋果》記者今日現場所見，維園內已有警員到場「睇位」。

報道又指，警方亦正留意網上呼籲可能聚集的地點，包括旺角朗豪坊外、尖沙嘴海旁及沙田大會堂外的百步梯等，並會留意明日有沒有人聚集。而是否違法則視乎行為舉止，如有人在維園一帶穿黑衫黑褲、叫口號及點起燭光等，有機會被視為與被禁止的集會有關。

警：相關地點部署足夠警力 迅速果斷執法包括拘捕

警方今日下午在Facebook發文，提到已就明日的燭光集會發出「禁止公眾集會通知」，上訴委員會亦駁回上訴，呼籲市民不要參與、宣傳或公佈任何未經批准集結及受禁的羣組聚集，並應避免聚集，減低病毒擴散的風險。警方又稱當日會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕。惟警方微博賬戶則未見發佈有關訊息。

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