【初選有罪】

【本報訊】47人因組織及參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權案，前荃灣區議員兼前新民主同盟成員譚凱邦昨申請保釋，遭國安法指定法官、總裁判官蘇惠德拒絕，譚放棄每八天申請保釋覆核的權利，繼續還柙。據悉譚被還柙後發現舌底有腫囊，至今已增生如五元硬幣般大，令他感不適和痛楚，醫生建議他盡快動手術切除腫囊，惟懲教署未有相關安排。

譚凱邦昨出庭時精神不俗，向旁聽人士揮手之餘，又與坐在旁聽席第一排的太太對望，兩夫妻互送飛吻，表現雀躍。譚的代表律師陳詞期間，譚太一度啜泣拭淚。蘇官聽罷控辯雙方陳詞後，認為沒有充份理由相信譚獲准保釋後不會繼續作出危害國家安全的行為，拒絕批准他保釋外出。散庭時，有人向譚高呼：「撐住呀！頂住呀！」譚用力揮手回應後步入羈留室。

僅獲派止痛藥

據庭外了解，譚凱邦還柙後發現舌底有腫囊，起初只有約五毫米大小，惟每月增生，至今已逾三厘米大，直徑相當於一個五元硬幣。經電腦掃描檢查後，醫生相信該腫囊屬良性，但很大機會繼續增生，故建議譚盡快動手術避免病變。現時懲教署只給譚止痛藥紓緩痛楚及不適，未有為他安排手術。

連同譚凱邦，本案共有九名遭還柙被告本周到西九龍裁判法院申請保釋，包括鍾錦麟、吳政亨、王百羽、趙家賢、劉澤鋒、范國威及余慧明，遭蘇官悉數拒絕。吳敏兒原本亦申請保釋，惟日前在庭上撤回。律政司日前在案件再訊時透露會將本案轉介至高等法院審理。案件下月8日再訊，以處理相關事宜。

案件編號：WKCC813/21