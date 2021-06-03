政府將推行先導計劃，以酒店和賓館房間作過渡性房屋，預計可提供約800個單位。有學者認為只能屬短期政策，因酒店在疫情後便不能再持續供應房間，促政府以填海、收回土地等方式增加土地供應。

公開大學聯同路德會社會服務處，於去年12月對15戶劏房住戶就過渡性房屋的期望進行訪談，結果發現逾9成受訪者不接受與他人共用廚廁的「共居」概念。三分二人表示，期望能居於過渡性房屋直至「上樓」；受訪者均希望居住空間比現時有改善，租金能與公屋租金相約。

學者憂疫情過後 酒店難供應作過渡屋

政府計劃以酒店和賓館房間作過渡性房屋，公開大學人文社會科學院院長鄺志良指措施只能作為短期政策，不能持續，因為酒店在疫情下生意不佳，才能供應房間，待疫情過去供應便會下跌。

他認為長遠要解決土地供應問題，「唔應該只係喺市區或邊緣地方，搵一啲60、70公頃嘅地去做，係做唔到」，必須以填海、熟地再開發、引用《土地收回條例》收地等方式增加供應。

有份參與訪談的香港路德會社會服務處單位主管呂卓倫表示，自己亦曾到有關酒店和賓館房間視察，認為確有一些房間面積較細，未必適合供家庭作過渡性房屋，計劃之後就此作可行性研究。

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