曾被視為「天子驕子」的政務主任（AO）職系，近年出現跳船潮，單是2020／21年度便有21名AO辭職，流失率約5.21%，不但創10年新高，公務員事務局昨突然展開政務職系內部招聘，也是近10年來首次。局方並去信各政府部門，鼓勵「有崇高操守」的在職公務員申請AO。

政府對上一次內部招聘AO是2012年，共收到超過900份申請，其中6人獲聘轉職政務主任。公務員事務局幾乎每個年度都會公開招聘AO，2020／21年度共收到約1.4萬人申請，目標招聘45人，未知是否公開招聘人數不足，以及流失率上升，局方昨日突然展開政務職系內部招聘，並去信邀請各部門公務員投考。

局方在通告指出，為滿足政務職系的服務要求，現正展開2020／21年度政務職系內部招聘，由本月2日至16日。合資格申請人需應考AO內部聘任招聘考試，暫定下月17日舉行；其後部份人需參與面試，獲選者約今年11月會收到聘書。

通告連同申請表格長10頁，詳列申請AO的入職條件、職責及聘用條款等。在職的行政主任、勞工事務主任、管理參議主任及貿易主任，不論職級均可循內部招聘申請，但須持有大學學位或同等學歷；其他持有相關學歷的公務員也可投考。

AO流失率創10年新高

公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵昨日亦去信公務員，指現正展開政務職系內部招聘，並於下周二（8日）及周四（10日）舉行兩場簡介會。她在信中形容，AO的工作「充滿無窮無盡的挑戰，但亦帶來無可比擬的滿足感，令人獲益良多」，並指大多數最高職級的公務員職位均由AO擔當，故只能從申請人當中招募「最優秀、適應能力最強、並能克盡己任的人士加入」，並鼓勵「有崇高操守」者申請。

楊何蓓茵口中「最優秀、適應能力最強」的政務主任，近年卻現跳船潮。現屆政府截至去年11月，已有44名政務主任辭職，不包括退休，當中17人更屬首長級官員。公務員事務局上月向立法會提交最新資料顯示，2020／21年度有21名AO辭職，流失率約5.21%，是10年新高。

公務員事務局表示，為滿足政務職系的服務要求，參考了2012年舉行內部招聘的經驗，局方今年再推展內部招聘，讓合資格人士加入政務主任職系，於另一崗位貢獻所長，今年底亦會舉行2021／22年度公開招聘。

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