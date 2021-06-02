【本報訊】小一適齡學童減少，教育局指預計明年在港居住的六歲學齡人口為58,500人，並逐年遞減，於2027年降至僅48,500人，即六年間入讀小一學童人數大減一萬人，減幅為17.1%，其中2024年及2026年跌幅尤為明顯，兩年按年減少分別4,000及3,300名適齡學童，跌幅分別為7%及6.3%，預計未來六年有六間小學因未能開設小一班級，在三個學年後被「殺校」。

葵青料減1,800人

教育局書面回覆立法會議員提問時，引用政府統計處及規劃署數據，以全港18區計算，共有11區小一適齡生人數會在2022年至2027年間下跌，跌幅最嚴重的「重災區」葵青區，六年間適齡學童減少1,800人，降至僅2,800人，跌幅達39%；觀塘亦大減1,500人，跌至4,300人，跌幅26%。元朗、沙田、東區及深水埗在該六年間學童人口亦下跌至少1,000人。餘下七區中，兩區學童人數沒有升跌，五區有上升，惟上升人數僅為100至400人。

教育局指，未來六年將有六間小學停辦。翻查資料，涉事學校包括香島道官立小學、聖馬可小學，以及四間有營辦時限的小學，分別為天水圍中華基督教會方潤華小學、大埔大元邨前孔教學院三樂周沕桅學校、觀塘基督教聖約教會堅樂第二小學及觀塘基督教宣道會宣基小學（坪石）。