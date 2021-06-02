【本報訊】廣州疫情惡化，部份地方列高風險，但港府仍拒絕暫停「回港易」安排。政府昨公佈收緊回港易檢測安排，今起抵港而之前14日曾於內地或澳門逗留人士，使用回港易返港後須於第3、5及12日強檢。至於「來港易」計劃，特首林鄭月娥指因應疫情要暫緩推出，未有時間表。

其中經陸路口岸抵港人士，回港後須於第3、5及12天接受檢測，較以往多一次。經機場抵港者，則須於抵港當天、回港後第3、5及12日檢測。有關安排亦適用於已完成接種的內地或澳門到港人士。至於未完成接種、非使用回港易者，由現時抵港後接受兩次檢測，增至須在到達香港的第3、7、12、16及第19天接受五次檢測。

因應台灣及新加坡疫情嚴峻，兩地抵港人士檢疫期早前已延長至14或21天，政府昨要求延長檢疫期前已抵港的相關人士，完成原先7天或14天強檢後，接受第12天或第16天及第19天強檢。

另外，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會前晚公佈，即日起只公佈與疫苗接種有潛在關聯的死亡個案，熱血公民立法會議員鄭松泰昨於立法會特首質詢上質疑專家委員會，不再公佈與疫苗沒有直接關聯的死亡個案，將適得其反，令市民對疫苗更沒信心。

袁國勇：應公佈無關聯針後亡

特首林鄭月娥回應時辯稱是希望市民「更好」掌握資訊，減少因資訊發放經過「某種報道」而引起不必要的誤會。食衞局長陳肇始亦認為死亡個案與打針有「潛在關聯」才公佈會更加清楚，避免市民「只睇到樹木，睇唔到森林」。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇卻質疑「點解唔公佈」，認為最重要是同時公佈沒有接種後死亡數據，以免市民有錯覺以為所有死亡個案均由疫苗引致。

根據醫管局最新數據，過去一周分別有12及4宗接種後的死亡及流產個案，截至5月30日，累計分別80宗及23宗接種後死亡及流產個案。不過接種疫苗後死亡或流產比率，仍遠低於沒有接種而死亡或流產比率。前日有五人打針後要送院，四人已出院。