最近疫情稍為放緩，「蘋果日報慈善基金」再度與「香港海洋公園」合辦「香港海洋公園暨蘋果日報慈善基金遊樂日（2021）」，透過慈善機構贊助免費門票予低收入人士，因此，本基金亦藉此機會與一眾暖流之友（即受惠個案）入園玩樂，暫時放下傷痛，開懷在海洋公園放鬆心情。

中年的暖流之友Candy（暖流之友編號：C4725）於2008年確診乳癌，其後不幸地癌細胞擴散至其他器官，致再患有淋巴癌、肺癌及子宮頸癌，肉體上承受極大煎熬。經過醫生的悉心照料及自己的積極面對，透過電療及化療，總算控制了病情。好景不常，在2018年開始，她的左眼及右眼分別出現黃斑水腫，看到的景物是有黑影的。由於她因患病已停工多時，現靠綜援過活，故未能負擔公立醫院的自費眼針藥費，因此在2020年「蘋果日報慈善基金」協助她籌款及動用所籌善款支付她的自費眼針藥費至今。

由於視野模糊及疫情關係，除了覆診外，她大多留在家，即使外出大多都只會逗留在居住的屋邨。因此，當「蘋果日報慈善基金」關顧主任致電Candy邀請她參加海洋公園遊樂日時，她在通話中飲泣感動地表示感謝。她亦有把參加活動的機會與跟進她的社工及護士分享。

她在活動當日表示自己有廿多年沒有到海洋公園遊玩。因自己之前的癌症及現在的眼疾問題，她平時大多留在家不外出，故今次難得「蘋果日報慈善基金」與海洋公園合辦遊樂日活動，使她能外出走走，過程中可以暫時忘記自己患病的悲傷，集中當日在海洋公園開心難忘的經歷，增加自己的正能量。因此她很感恩有此參加的機會。

她亦多謝「蘋果日報慈善基金」由2020年開始協助她，為她籌款支付藥費打自費眼針保住視力至今。否則，她可能已經變成全失明人士，需要全天候被照顧，失去生存的意義。她多謝善長捐錢至「蘋果日報慈善基金」。

她和親友當天玩得很盡興，直至傍晚時間才離園回家休息。

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蘋果日報慈善基金

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