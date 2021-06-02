本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疫情緩和，昨（2日）僅增1宗由阿聯酋抵港的COVID-19輸入確診。而日前呈報無源頭確診的男警，其病毒樣本與中國科興滅活疫苗病毒株脗合，衞生署剔除此個案，即本地感染「清零」未斷纜。專家袁國勇視察男警曾求醫的樂富私家診所後，指男警向護士領取樣本樽前，護士曾為另外4人打科興，懷疑其雙手被疫苗毒株污染，再污染男警的樣本樽肇禍。

男警受污染源頭 仍待調查

衞生防護中心公佈，日前被指確診、在灣仔警署工作的35歲男警（原列為第11846號個案），據公共衞生化驗服務處的基因分析顯示，有關的病毒樣本與SARS-CoV-2疫苗病毒株脗合，而港大微生物學系的基因分析亦錄得相同結果。衞生防護中心在分析個案的臨床數據、流行病學資料和化驗結果後，認為該個案樣本疑被疫苗病毒株污染，故不會將個案列為COVID-19確診，並予以刪除。

衞生防護中心表示，該名男警受污染的確切源頭仍需待進一步調查，他的密切接觸者如取得陰性檢測結果，將會安排離開檢疫中心。

1市民再抽驗 結果不確定 衞署調查樣本誰屬

據悉，男警提交的深喉唾液樣本與另外3名市民的樣本，由Prenetics做混樣檢測，故衞生防護中心已重新向該3名市民抽取新的樣本做檢測，其中一人樣本不確定，已安排該名市民入院再做檢測，另外兩人的檢測結果是陰性。當局需再調查陽性樣本是否真的屬於該警察，還是另一名市民。

因應男警的個案已被刪除，其個案編號被重新編配予昨日新增的1宗輸入個案，列為第11846號個案。該名患者是一名58歲男子，由阿聯酋抵港，到港後在何文田九龍維景酒店檢疫，沒有病徵。

6.2強制檢測場所名單

政府昨晚刊憲，再多6間學校因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病而要強制檢測。衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校，提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。5月20日至6月2日期間曾身處下列首5校逾2小時者，或餘下1校的指定班級師生，須於6月4日或之前檢測，或在6日或之前交回樣本瓶。若已在5月31日至6月2日檢測，可獲豁免。

●佐敦聖美雅學校（曾到訪逾2小時者）

●元朗中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校（曾到訪逾2小時者）

●元朗中華基督教會元朗堂真光幼稚園（曾到訪逾2小時者）

●觀塘香港耀能協會安泰幼兒中心（曾到訪逾2小時者）

●旺角香港保護兒童會-童樂居（曾到訪逾2小時者）

●深水埗荔枝角天主教小學二年級（師生）

特別探訪安排擴至18非急症醫院

本港疫情漸趨穩定，醫管局26日宣佈，由本周末起進一步擴展特別探訪安排，增至於共18間非急症醫院實施。家屬探訪時須持有72小時內的陰性核酸檢測結果，而已接種兩劑疫苗超過14日的人士，則可選擇以24小時內的病毒抗原快速測試代替。家屬亦須經由病房職員預約探訪登記，再由職員致電聯絡。

局方指，早前特別探訪安排於8間療養醫院實施時，流程大致暢順，希望市民理解疫情下探訪安排的局限，其他醫院及病房將於沿用恩恤安排或視像探訪。

運輸署為的士及公共小巴司機提供自願檢測服務

運輸署將由5月31日至6月13日，為期兩星期，為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。的士及公共小巴司機可於今日（29日）起在運輸署專設的網上預約系統登記預約。預約時需提供香港身份證號碼、揀選預約時段和專屬檢測中心，以及填寫聯絡電話號碼以便接收電話短訊通知。

●香港島林士街停車場（至6月13日）

●九龍黃大仙公共運輸總站停車場（至6月13日）

●新界葵芳葵義路停車場（至6月13日）

●新界元朗德業街近石油氣加氣站的路旁停車處（至6月13日）

●大嶼山港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處（6月10及11日）

10非急症醫院新增特別探訪安排

●大口環根德公爵夫人兒童醫院

●麥理浩復康院

●葛量洪醫院（紓緩醫學科及療養科病房）

●九龍醫院康復大樓

●東華三院黃大仙醫院

●明愛醫院懷義樓-兒童發展復康部

●沙田醫院（不包括精神科病房）

●大埔醫院（不包括精神科病房）

●白普理寧養中心

●小欖醫院

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設10多個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可免費檢測，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至6月6日）

●黃大仙廣場（至6月13日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至6月13日）

●旺角麥花臣遊樂場（至6月13日）

●尖沙嘴漢口中心外（至6月13日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至6月13日）

●元朗安興遊樂場（至6月13日）

●天水圍天瑞體育館（至6月13日）

●屯門建生社區會堂（至6月13日）

●大埔社區中心籃球場（至6月13日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至6月13日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至6月13日）

●大角嘴櫸樹街（至6月13日）

●沙田大會堂廣場（至6月13日）

●大角嘴維港灣會所對出位置（6月4、11日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至6月13日）

6月份周日及端午節續設流動採樣站為外傭檢測

勞工處宣佈，6月份的周日及端午節（14日）繼續在外傭經常聚集地點設流動採樣站，提供病毒病檢測服務。4個流動採樣站分別設於中環遮打花園（近港鐵中環站J2出口）、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）、荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）及荃灣公園大河道入口（近港鐵荃灣西站D出口）。流動採樣站於6月份的周日（6日、13日、20日及27日）及端午節（14日）開放，時間為上午10時至下午5時。外傭須帶備香港身份證或護照，並即場於政府網頁登記個人資料，以便接收電話短訊通知檢測結果。屆時檢測承辦商會為接受檢測的外傭提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務。

街巿檔販等特定群組檢測網上登記延至6月30日

食環署表示，除為上水屠房從業員提供定期檢測服務外，亦會繼續為特定群組，包括高接觸群組的街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒病檢測服務。計劃的網上登記截止日期已延至6月30日，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。

第四輪檢疫酒店名單微增至31間

政府公佈第四輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共31間，較第三輪有30間酒店增加1間，提供房間約8,500間，增加約200間房。合約期由6月20日起至8月31日。第四輪檢疫酒店當中30間亦屬第三輪指定酒店，新加入的有1間；有8間位於中西區，灣仔區有6間，九龍城區亦有5間。

政府表示，5月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第四輪指定檢疫酒店，共收到48間的申請。經評估後揀選了31間作為第四輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈第16輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於6月11日至24日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於5月28日至6月10日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於5月28日至6月10日期間值勤，須於5月14日至27日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

本港疫情

●確診（截至6月2日15:30）

11,848宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多1人出院（第11841號個案），共11,576人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

32名確診者仍留醫，1人危殆（第6794號個案）、1人嚴重（第9907號個案），其餘30人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至6月2日14:00）

內地最新疫情：內地最新疫情：6月1日新增24宗確診，當中包括10宗本土個案，全來自廣東，全國有14宗境外輸入，分別是上海6宗，福建3宗，廣東3宗，四川1宗，雲南1宗。另外，6月1日出現19宗無症狀感染，境外輸入佔12宗，7宗本土個案全來自廣東；內地累計報告確診91,146宗，累計死亡4,636人。台灣今日再新增372宗本土個案，另校正回歸有177宗，死亡個案則為12宗。累計確診累計9,389宗確診，149宗死亡。

外國疫情（截至6月2日09:45）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.71億、死亡人數超過355萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,328萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.5萬。印度確診人數超過2,817萬，死亡人數超過33.1萬。巴西確診人數超過1,662萬，死亡人數超過46.5萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利確診則突破400萬。阿根廷、德國、西班牙、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有伊朗、波蘭、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●英國政府周二發佈的數據顯示，該國當天無新增死亡個案，是去年3月以來首次。

衞生大臣夏國賢在社交網站說，疫苗正在發揮作用，為民眾提供更好的保護，但病毒仍在傳播，確診病例還在增加。他呼籲民眾繼續遵守防疫指引，儘快接種疫苗。

●美國《紐約郵報》援引Outbreak.info網站報告，印度變種病毒株正在美國迅速傳播，目前佔新增病例的7%。

報告顯示，5月初，學名「B.1.617.2」的變異株只佔新增病例1%，但之後急增，截至5月26日所佔的比例已升至7%。專家懷疑，這種變異毒株的傳染性比普通變異株高60%。

●美國藥廠Moderna周二向美國食物及藥物管理局（FDA）申請全面批准使用其研發的疫苗，成為第二家尋求監管機關核准並廣泛使用的藥廠。目前Moderna在美國只取得緊急使用授權。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 33,286,427 (595,205)

印度 28,175,044 (331,895)

巴西 16,624,480 (465,199)

法國 5,738,641 (109,824)

土耳其 5,256,516 (47,656)

俄羅斯 5,022,881 (119,830)

英國 4,506,333 (128,045)

意大利 4,220,304 (126,221)

阿根廷 3,817,139 (78,733)

德國 3,692,908 (88,677)

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