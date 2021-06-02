【本報訊】新香港下維園悼念六四的燭光被滅，但無阻星星之火遍地開花。上月曾被警方圍封搜查的Chickeeduck藝術生活百貨一連三天在店內派發蠟燭，讓市民將燭光帶到香港各處，以自己的方式繼續悼念。

市民：悼念要be water

商人周小龍旗下的Chickeeduck藝術生活百貨在facebook宣佈，「今年維園內嘅燭光有罪，我哋即管將蠟燭帶出園外，讓香港人將呢份正直嘅堅毅帶到香港各處」，荃灣分店及天后分店會昨起一連三天派蠟燭，明晚7時店舖更會限量派發維園舊蠟燭，這批蠟燭由本地藝術家黃國才於近年六四集會中收集，具傳承的象徵。其中天后店已預備幾箱白色蠟燭免費派發，附送支聯會的蠟燭紙托，昨午派出50多支。店員指有市民專程來取蠟燭順便購物，亦有市民來購物順道取蠟燭。

以往只在重要年份才出席六四集會的周小姐指出，每年「到時到候」都會記得六四，不一定要刻意到一個地方悼念，「你唔去一個地方唔代表你忘記呢件事，我諗全香港好多人都睇住呢件事㗎啦1989年嘅時候」。她認為點一支蠟燭、基督徒祈一次禱都可以是一個紀念。

一名經常往返內地的退休人士指，曾參與維園六四集會數次，即使當權者不承認史實，人民都有權尋求真相。他認為今年要「be water」悼念，「無謂同佢硬撐」。