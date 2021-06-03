特首林鄭月娥曾表示將研究立法打擊「假資訊」，但現階段並未有立法時間表。選舉制度被「完善」後，建制派轉移鼓吹立法規管「假新聞」。由建制派擔任成員的「青研香港」稱，調查發現有逾6成受訪者認同網絡出現許多假資訊。身兼青研香港顧問的民建聯陳恒鑌揚言，規管「假資訊」不影響港人言論自由，強調「報真嘅就唔會影響你嘅自由」，但如何定義「假資訊」，陳沒有正面解釋。

「青研香港」聲稱在5月23日至本月1日期間，以電話訪問了837名市民有關「網絡媒體及社交網站言論生態」。結果顯示，分別有64.2%及63.7%受訪者認同網絡媒體及社交網站出現許多假資訊，另有64.4%受訪者認同網絡及社交媒體存有濫用言論自由以散播虛假資訊風氣。

上月已發表傳媒生態調查

翻查資料，「青研香港」在上月已召開「港人對傳媒生態意見」調查結果記者會，當時同樣促請政府加強監管傳媒。事隔僅1個月再舉行記招，召集人陳志豪解釋，今次調查是針對網媒，建議政府考慮立法要求註冊社交媒體時需提交真實資料，及迫令社交網站營運者加強規管平台訊息。

發言人周元谷則建議，立法制訂更嚴謹的網媒註冊制度，又否認設立「審查」會損害港人言論自由，指若有媒體故意報道假新聞會對社會造成嚴重後果，認為登記制度能提升網媒專業水平。

陳恒鑌稱，港府只強調「現實世界法例適用網上違法行為」，對網絡假資訊幾乎「不設防」。被問及如何定義「假資訊」時，陳恒鑌沒有正面解釋，僅指若謠言危害公眾安全及安寧時需要規管，「只要報真嘅就唔會影響你嘅自由」。

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