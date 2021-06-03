被判囚18個月的支聯會副主席何俊仁，在未入獄前錄影了一段有關六四的講話，指自己今年將首次缺席六四燭光悼念集會。他形容今年環境惡劣，呼籲各人用自己的方法點起燭光；而即使他在獄中，他心中也會有一支燭光，與港人一起悼念六四死難者，又呼籲大家以決心和智慧抗爭下去。

何俊仁在短片中表示，雖然今年環境極之惡劣，很多人要考慮到勿作不必要的犧牲，故可能要在策略上作出調整。他指明晚「六四」，無論各人在哪，都可以用自己方法點起燭光，包括實體蠟燭、手機燈光：「我在獄中甚麼也沒有，但是我心中都有一支燭光，一齊悼念『六四」的死難者，一齊為未來自由的中國、民主的中國、自由的香港，我們相信民主最終是會戰勝歸來。」

為爭取自由、人權、民主而被判囚 絕不後悔

何俊仁指，自己被判囚是因為爭取香港的自由、人權和民主，組織了一個所謂「非法集會」，與港人一起走上街頭，他對此絕無後悔，形容只是作出少少犧牲：「當然無人會享受坐監，但是我也不會覺得今次入獄對我來說，造成一個很大、很沉重的打擊，因為我知道縱使我付出自由，我是為了更多人能夠享受到、能夠行使到發聲的權利。」

何俊仁指，他會在獄中會繼續讀書、沉思，繼續透過不同的方式來發言：「可能在我的Facebook、可能寫信，最緊要表示了我同大家繼續是心連心、手連手，我們不會放棄。」

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