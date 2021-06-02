【本報訊】港府呼籲市民接種疫苗，商界推出多項優惠「谷針」。早前信和置業、黃廷方慈善基金有限公司及華人置業聯手推出「打疫苗送樓」。其中物業涉及的任何香港印花稅、註冊費、律師費及首年管理費，集團宣佈由贊助單位支付。

活動於6月15日上午9時起、至9月1日下午5時30分或之前，透過抽獎網站登記及遞交申請。如欲參加抽樓的市民，需9月1日或之前年滿18歲、並已於香港完成接種兩劑新冠疫苗（於活動公佈前完成接種的市民也可參加）。得獎者可獲觀塘凱滙一個449方呎的單位，市值1,080萬元。以外，計劃亦有20份10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。得獎結果於9月8日在抽獎網站公佈。

有關單位為凱滙二期3座47樓D室。據平面圖，3座標準戶樓層一梯12伙設計，有六部升降機。D室單位向西北面，望物華街及輔華街一帶。入門右方為傳統梗廚，左方為浴室，附有浴缸。客飯廳呈長形間隔，雖然只有一間睡房，不過由於空間充裕，劏多一間房做兩房單位仍算鬆動。

其他商界谷針活動持續，超市一田推出「疫苗優惠日」，顧客由7月8日起至8月31日逢星期四到一田購物，付款前出示針卡證明，可享95折優惠。

廠商會推獎賞谷針

香港銀行公會宣佈，其會員銀行將合作舉辦抽獎計劃，送出多個十萬元的簽賬額或購物禮券，已打兩針人士可參加。香港中華廠商聯合會則推出疫苗獎賞計劃，則向已打兩針的市民提供各式購物優惠和獎品，總值暫時超過500萬港元。

富通保險亦推優惠，其中一位合資格家庭成員已接種第一劑疫苗，全家均可享指定附加保障額外一個月保費回贈，一家投保最多可獲六個月首年保費回贈。

警察儲蓄互助社宣佈，向完成接種的社員提供最多800元津貼，若提供醫生證明證不宜打針者亦可獲300元津貼，9月1日起可申請。