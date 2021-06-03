被稱「赴湯杜火」的湯氏夫婦湯偉雄與杜依蘭，前年與16歲少女涉嫌參與7.28上環警民衝突，被拘控暴動，成為反修例抗爭首宗開審的暴動案，三人受審後均被裁定暴動及交替的非法集結罪名不成立。律政司就案中「共同犯罪計劃」原則是否適用於非法集結及暴動罪行，要求上訴庭作裁定，早前獲判勝訴。上訴庭認為身處現場並非入罪先決條件，如證據充足便可利用共同犯罪原則，將不在場者定罪。湯偉雄就有關判決尋求上訴至終審法院，早前向上訴庭申請相關證明書，上訴庭將於下周一頒下判詞。

司法機構網頁資料顯示，高院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長麥機智，以及原訟庭法官彭寶琴，將於下周一（7日）早上9時半，頒下書面判詞，毋須開庭。

不論在上訴庭抑或終審法院，本案上訴結果不會影響湯、杜及李姓少女三人的無罪裁決，但判決勢將影響之後的暴動案被告，例如接載示威者的「家長車」司機、以至不在場但擔任「哨兵」角色的人。

上訴庭早前的判詞指，現今的非法集結及暴動具高度流動性，分工仔細，若不能用普通法的「共同犯罪」原則規管不在現場但協助犯案的人，法律就有漏洞，損害公眾利益。判詞列舉部份共同犯罪例子，包括遙距指揮、提供金錢或防具、透過電話或社交媒體鼓勵行動、在現場附近挖磚或收集物資、駕車協助犯罪者逃脫、向示威者通報警方動向的「哨兵」等等。

【案件編號：CASJ1/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）