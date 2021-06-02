【本報訊】今次食環署以六四紀念館涉違反《公眾娛樂場所條例》採取執法行動，變相打壓，有熟悉條例人士指申請公眾娛樂場所牌照要符合一系列相關要求，過程困難重重，且費用不菲。食環署已非首次引用《公眾娛樂場所條例》向紀念六四活動提控，2010年5月29日，支聯會在時代廣場擺放民主女神像及「天安門屠殺」浮雕，當時支聯會常委李耀基被食環署檢控，罰款2,000元，最終2015年上訴得直兼得堂費。

娛樂場所牌照申請繁複

《公眾娛樂場所條例》訂明，娛樂活動地方無論收取費用與否，只要是公眾可進場，便要申請相關牌照，而「娛樂」範圍甚廣，除一般表演、亦包括音樂會、歌劇、馬戲、運動展覽或比賽、賣物會，或圖書、攝影等展覽。

該人士指申請手續繁複，場地必須符合建築物安全、公眾衞生、消防及通風設備以及公眾秩序等多項要求，每一項要求由不同部門處理，相關部門要實地視察確認合乎要求才簽發證明，申請人要集齊多部門證明後一併向食環署申請，若有部門認為不符要求，最簡單如警方認為活動造成噪音或滋擾居民，申請便「凍過水」。

他稱，現時不少人交顧問公司申請，費用數千至數萬元，但除非舉辦活動地方設備非常完善，否則要符合全部要求難乎其難。根據食環署數字，過去四年每年申請臨時公眾娛樂場所牌照由1,000多宗至3,000多宗不等。