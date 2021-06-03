八旬教車師傅授課完畢後，從客貨車副駕座爬向司機位，打算將車駛回停車場，其間疑不慎踢到手掣、鬆開煞車，令客貨車衝前撞毁前方私家車「泵把」。惟他沒有停車，反而任由車輛繼續衝前，最終剷上行人路撞到兩名男途人，其中一人送院後不治。早前認罪的司機今接受判刑，區域法院法官沈小民指，肇事老司機在案發前的半分鐘內，有多次機會糾正錯誤，惟他卻只顧保護客貨車，不顧道路使用者安全，行為極度自私，最終判他入獄16個月，停牌5年。

被告黃啟綿（83歲）早前承認危險駕駛以及危險駕駛引致他人死亡兩罪。辯方早前求情指，本案不涉酒精、賽車、超速或使用手機等加刑因素，故被告並非自私罔顧他人安全，只是純粹判斷錯誤。

指被告遇事方寸大亂 不似有多年駕駛經驗

法官沈小民今判刑時反駁，本案不同之處在於被告曾有多次機會避免慘劇發生，例如「由乘客位爬去司機位已經足以受譴責」。當客貨車手掣鬆開時，被告不單未能化險為夷，更變得方寸大亂，「完全唔似有多年駕駛經驗」。

沈官續指，當時客貨車前方是斜坡，被告不可能不清楚衝下去的風險，惟他撞到私家車後，卻沒有順勢借私家車擋住去路，反而轉右駛入另一行車線衝下。此時，該行車線有水馬等工地障礙物，惟被告亦沒利用水馬作為緩衝，再度駛回原來的行車線，最終在安全島撞到橫過馬路的途人，「冇人知（撞水馬）後果會點，但至少可令一名中年男子不致枉死。」

辯方早前求情透露，被告幼女患有精神病，需要長期服藥，身體虛弱，在去年年底不幸過身。 沈官感嘆表示，被告同年年底經歷喪女之痛，白頭人送黑頭人，「但案中死者母親又何嘗唔係經歷喪子之痛？」

沈官明言，本案最令人惋惜之處在於慘劇原可避免，雖然被告撞到途人前有多次機會糾正錯誤，但「佢連自己架車受損都希望避免」，行為極度自私，終判他就兩項控罪入獄16個月。

沈官最後指，被告八十多歲之齡仍可做教車師傅「實在係了不起」，更形容他答辯時聲如洪鐘，完全沒有老態，反而是老當益壯。

案情指，被告於去年1月2日約中午時授課完畢，叫學員將客貨車停泊在茶果嶺道西行第一線的一輛私家車後方。學員照辦，隨後拉起手掣及入N波（空波），但沒有關掉引擎。

事後辯稱客貨車扭軚出問題及沒有刹車掣

學員離開後，被告從副駕座位爬向司機位，打算將客貨車轉向二線時，卻撞到前方私家車車尾泵把。被告馬上將車駛回一線，沿一線斜坡下行。

客貨車下行至行人過路處時，突然轉右駛進安全島，撞倒正在橫過馬路的53歲男死者及46歲男傷者，隨即再撞到一個標柱燈，並損毀安全島附近3個水馬，繼而衝上行人路並撞向通往油塘港鐵站的混凝土樓梯後始停下。

救護員接報到場後，將兩名事主送往聯合醫院。檢驗結果顯示，死者林建榮（53歲）右額腫脹裂傷、面部兩側腫脹擦傷、下顎假牙鬆脫、上顎牙齒撕裂，經搶救後於同日下午約3時半不治。傷者鄭福強（46歲）則手部擦傷等，經治理後獲批5天病假。被告在事件中沒有受傷。

被告被捕後，警誡下稱原本打算將客貨車駛到停車場，但發現扭軚出現問題及沒有刹車掣，所以撞到私家車，令客貨車「死火」及失控，而他當時沒足夠時間響號警示。不過，車輛事後送往檢驗證實一切機件正常。

【案件編號：DCCC545/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）