支聯會副主席鄒幸彤日前表明會以個人名義表示在六四當日，在維園點起燭光悼念六四，她今早被警方拘捕，涉嫌宣傳或公告未經批准集結。她原定今早到商台出席「在晴朗的一天出發」節目訪問，支聯會秘書蔡耀昌在該節目表示，仍在核實鄒被捕消息，並重申鄒幸彤近日的個人言論不代表支聯會立場，希望市民以合法及安全原則下悼念六四。

蔡耀昌說，對鄒幸彤被捕一事未有最新消息，暫未有確實消息。問到事前有否評估過有關情況，他指支聯會近期亦曾表明政治風險很大，故不能繼續宣傳及準備六四集會，組織亦不會到維園，呼籲市民要考慮安全及合法。他稱鄒幸彤近期的個人言論表達，並不代表支聯會立場甚至是相反，但對其情況表示關注及擔憂，盡管鄒的說法及行動不代表支聯會，但仍努力聯絡她，希望能在法律上提供協助，亦呼籲支聯會個人成員及普通市民在此嚴峻關口下要考慮個人安全及法律問題。

否認割席 強調關心鄒處境

蔡否認是與鄒割席，強調關注鄒的情況，但作為組織，會清楚向公眾表述在有關問題的看法，而鄒幸彤在一些問題上，與支聯會的立場不同，是非常清晰的事實，又指在整個大運動上有不同意見屬正常，但不等於大家「不相往來」，重申非常關心鄒的處境，亦無討論過鄒幸彤的支聯會常委身份問題。

他呼籲市民認真思考今日行動，自己則會找一個地方點起燭光悼念六四，希望港人繼續毋忘及悼念六四，但在此政治關口，應在合法情況下各自行動，保障安全。

被問到將來支聯會的路向，蔡耀昌表示，支聯會近期面對政治或法律挑釁，要沉着應戰步步為營，堅持信念下小心處理當前形勢，面對刁難，甚至有指控組織違反國安法要即時取締，但直至今日，支聯會仍是合法組織及工作中。

對於會否前年六四燭光集會將成最後一次悼念活動，蔡坦言很難評估，個人當然不希望，但政治環境難以預測，支聯會能否繼續持續運作，才能知道未來能否繼續舉辦六四集會。他亦對此表示感慨，認為港人此刻深深感受到失去過去擁有的自由，以後每年想悼念亦不容易。

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