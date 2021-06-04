香港大學學生會今日（4日）按傳統洗刷校內的「國殤之柱」。會長郭永皓表示，希望將追求真相的精神傳承，認為活動合理合法。有首次參與活動的四年級學生表示，以往覺得參與亦不會帶來實際改變，但今年政府對政治表態活動諸多阻撓，故選擇把握機會表態。

港大學生會及屬會共約20名成員於活動進行前為六四死難者默哀1分鐘，之後以抹布洗刷刻有「六四屠殺」等字句的國殤之柱底座，及補上柱身部份的油漆，其後排隊獻上白色菊花。活動期間有圍觀人士拍掌鼓勵。今年因天雨關係，「重漆太古橋」將改期進行。

學生會會長郭永皓表示，活動主要目的是守護真相和悼念六四死難者，指當年全靠港大先賢堅持才能成功爭取於學校豎立國殤之柱，故希望能傳承追求真相的精神，教育港大同學關於港大的歷史。他表示校方未有提出反對，認為學生會能自主地舉辦活動。被問到是否擔心校方會秋後算賬，郭表示肯定活動合理和合法。

支聯會副主席鄒幸彤今早被捕，郭指學生會與支聯會綱領不同，但認為每個人都應有表達意見的自由。

四年級同學首參加：「有政治表態自由」

大學四年級的吳同學稱自己是首次參加「洗刷國殤之柱」，表示以往覺得參加與否並不會帶來實際改變，但政府今年對政治表態的活動諸多阻撓，「訂立咗好多界線」，令市民恐懼退縮，故今日更應該把握政治表態的自由。

大學二年級的張同學第二次參加「洗刷國殤之柱」，他稱今年的流程與往年無分別，但心態不同：「（以往）有些人會覺得六四行禮如儀，但（今年）行禮如儀都唔係咁容易。」稱今日能參與活動「有種萬幸嘅感覺」。同行的吳同學則稱記住中共的殘暴對香港追求民主有啟示，覺得參與活動有一定風險，但不會因此而退縮。

傳媒訪問期間 保安舉「保持社交距離」紙牌

整個悼念活動於1小時內完成。傳媒訪問郭永皓及參加者期間，數名校方保安人員在場高叫「請保持社交距離」及舉起寫有有關字句的紙牌。

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