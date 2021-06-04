公民與社會發展科（公社科）將會於新學年中四級取代高中通識科，教育局日前公佈其課程和評估指引。教協理事、中學副校⻑張銳輝今早在港台節目上表示，指引永遠無法釋除老師的疑慮，因以往通識科課程所給予的專業自主空間較大，確實可讓師生就當代議題作多角度討論或探究，惟公社科課程很多內容已被「寫死」，似是以官方口徑作為教學方向，自由探究空間已被大幅收窄，具體的指引亦無新變化。

就公社科教學原則上，提到不少涉及歷史文化、道德標準、法理法治等課題均沒有正反二元對立角度，亦指老師不應引導學生探究的方向限於正反二元對立，張指，老師一方一直強調探究方向應該是多角度，不一定是正反二元，惟新課程僅要求單一角度。張舉例指，課程提到中國改革開放的現況時，似乎要肯定成就或提出正面影響，而對香港法治或政制亦似乎沒有批評空間，故認為課程所指的「不應該只限於正反二元」並非指向更多角度思考，反而是指向單一角度，為灌輸式教學方式。

張又指，過去的通識科課程大綱是以問題作為課程的開展，而以問題形式的教學相對具開放性，視乎如何回答問題。張再舉例指，若問題為「改革開放為中國的人民所帶來甚麼影響」，影響可以是正面或負面，直指內地亦沒否認今時今日仍有很多問題需要解決；更指如希望裝備下一代為國家貢獻，反問若他們不了解國家的問題又如何為國家的未來貢獻。

斥不准探究違道德課題荒謬 只為政治正確

就指引所提到，一些違反法律或人文道德的事情及課題不應該作為探究學習的題目，張則認為，以學理上來說是荒謬，不過現在為了政治正確，很多荒謬的事情都會在原來學術專業的文件上出現。

張續指，所謂人文道德的標準是因應不同的社會、文化，甚至時空而一直改變，就好像安樂死、墮胎、代母產子等議題，以往在通識科課程的「公共衞生」課題中均屬熱門的討論，甚至基因改造嬰兒等更是道德人倫的事件，反問這些課題既然涵蓋在課程範圍內，難道就不可放於課堂上討論，直斥指引內的說法自相矛盾。

指引稱不宜討論發展中事件 課程卻提政制令老師感壓力

至於就指引所指「發展中的事件往往極具爭議，未必有足夠客觀、可信的資訊去作探究，故不宜在課堂上討論」，張就認為不可行，因課程本身已提及一些發展中的事件。張舉例指，即使是本港政制，亦正不斷發展，當中目前制度仍未達到《基本法》所寫的「行政長官及立法會最終達致普選」，故肯定香港政制都是發展當中，反問是否不可討論。張認為，課程有如此寫法令老師感到很大壓力或威脅，亦處於被動及高風險狀態。

張又指，課程「寫得咁死」或「紅線處處」，教授該科的老師固然會擔心，9月開學就要教授中四級公教科，惟似乎相關教科書目前狀況是完全跟不上步伐；批評政府在倉卒及處理粗疏的情況下開展公社科。張建議，若政府未準備好相關教材，老師可先教授較低風險的內容，如單元三——與全球相關的討論。

至於內地考察一部份，張就指，在疫情之下，要走出香港，甚或以組織身份出走外地，在可見將來都暫時不易做到；而學生或學生家長對於到內地考察，或許亦有其憂慮，故認為要了解中華文化不一定要到內地考察，想了解中國國情亦不一定要親身到內地才可達成。

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