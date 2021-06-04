前年6月12日在金鐘中彈的退休漢「老吳」吳應武，去年1月19日被指坐在旺角街頭不願離開，遭警員以非法集結罪名拘捕，最終被控拒捕罪，指他被捕時放軟全身。案件早前審結，裁判官劉淑嫻今指控方必須證明被拒的警員屬「正當執行職務」，惟現場並無堵路，被告當時只與一名女子聚集，警員不肯定被告是否曾作出擾亂秩序的行為，故有關拘捕不屬「正當執行職務」，裁定罪名不成立。

被告吳應武（59歲）否認去年1月19日在旺角「潮流特區」外抗拒警員22266。獲判無罪後，吳即擁抱代表資深大狀潘熙致謝。

吳籲警察好自為之

吳應武庭外表示，認為裁決還他公道，批評警察當日用非法武力將他拘捕，屬非法拘捕，已向警察投訴課投訴。惟他表示：「我打贏冇咩意思」，見證英國殖民統治時代至主權移交的他，對香港現況感到傷感，「今日係毀咗嘅香港，成個香港都冇咗」。吳最終以成語「請君入甕」作比喻，指警察現在如何對待市民，將來亦會得到同一對待，籲他們好自為之。

裁判官劉淑嫻指出，控方及辯方證人作供均清晰、明確，在盤問下沒有動搖，相信他們實話實說。拒捕罪的其中一項控罪元素，是被抗拒的警員須「正當執行職務」，控方須證明警員有合理的基礎執行拘捕；辯方於聆訊時質疑，針對被告非法集結罪的拘捕並不合法。

案發前約有200人在登打士街聚集，部份人戴頭盔、用雷射筆照射警方防線，及後警方舉起藍旗，有督察向人群發出警告，指現場人士干犯非法集結，要求他們離去。警方防線其後向內街推進，警員22266梁國華（譯音）看見被告及一名女子半攤在「潮流特區」外行人路，警告無效後將他拘捕，其間被告拒將雙手置於身後以便梁上手銬，並將雙腳向後踢，以及放軟全身。

被告身體欠佳 不肯定是否刻意放軟身體

裁判官分析指，案發時彌敦道上車輛正常行走，店舖亦未有關門，市民如常行街食飯。警員22266第一眼看見被告時，被告只與一名女子聚集，不知道他此前曾否作出擾亂秩序的行為；警員承認當時沒觀察被告的神情容貌，不知道他是否閉眼，亦不肯定他是否早前聚集的200人之一，更不知道被告是否聽到督察要求離開的警告。故此，裁判官認為就控罪所指正當執行職務的元素，控方未能成功舉證。

此外，根據辯方證供，被告有哮喘、狹窄空間恐懼症等病，曾患骨癌、肺癌，身體活動能力及平衡力欠佳，不能久站。裁判官指出，被告在整個拘捕過程一語不發，警員22266在盤問下承認，不肯定被告當時的動作是故意，還是因身體差或其他身體狀況所致，故此法庭無法肯定被告是故意或鹵莽，抑或是身體差而作出上述行為，裁定罪名不成立。

惟裁判官指出，被告身體不適的情況，並不影響他的表達能力，但他當時一句也沒有解釋，認為他行為自招嫌疑。潘熙透露，其法律團隊是義務代表被告，並無任何訟費申請。

【案件編號：WKCC2375/20】

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