6月4日，記者在維園找尋穿黑衣的人做訪問，第六個遇到的人，是一名蓄有長長鬍子、戴黃色口罩的大叔。記者問：「不擔心穿黑衣被當作違法嗎？」他答：「我係守法市民，32年前喺北京都係守法。」

他是韓東方，當年在天安門廣場上擔任「北京工人自治聯合會」新聞發言人，今日獨個兒來到維園。

穿黑衣入維園遭警告：先生唔好違法

韓東方說，有人說在維園穿黑衣會被捕，他認為香港不至如此，特意穿黑衣來看看，在場警察警告他，「先生唔好違法，經過就經過，唔好停留。」他聽畢，靜靜坐在長椅。

「香港收留我，我有一份感情」

自1993年抵港起，他已在這個城市生活28年，比在北京生活時間更長，「香港收留我，我有一份感情，我都係香港人」。每年六四只要時間許可，他都會出席六四集會，「呢啲嘢喺自己生命一部份，媽媽生我係第一個生日，89年64係第二個生日，對於天安門未死嘅人嚟講」。

他觀察港人參加六四集會，不是很重政治性，反而有現實一面，「（港人）記住六四，係驚自由生活方式被攞走」。這種自由，包括港人97年前一直自由賺錢，自由取笑英女皇。他認為自由靈魂是與生俱來，「最難限制係人心，我好信香港人」。

「希望唔係其他人畀，係自己內心」

但今日香港人連悼念六四自由都失去，支聯會副主席鄒幸彤今晨被捕。韓東方說，自己不會離開香港，更等待有日可重返北京，「（香港）唔會衰過我32年前，當初坐監，差少少死咗」。

他以煤礦塌方做比喻，一班工人被困期間，一定要保持樂觀，相信前面有光明，「希望唔係其他人畀，係自己內心」。記者問他的樂觀怎樣來？他說自己在中國險死還生，有一口氣剩都是賺回來的。

今天維園再沒人潮和燭光。韓東方認為，悼念可以在心中，不一定來維園，鼓勵港人按自己能力和時間，嘗試找光明一面，「唔知隧道仲有幾長，話畀自己聽好快（到），唔知係10日定10年」。

他說，直到今日，軍隊開槍，子彈劃過天空的畫面仍然很深刻，恍如昨日發生。1993年抵港那日畫面亦很鮮明，就像今日上午發生的事。而這些記憶都是沒有人可剝奪。

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