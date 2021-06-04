支聯會常委趙恩來今日到維園視察，親眼目睹警方封鎖維園，批評警方史無前例封場、以最高壓手法打擊悼念六四活動，如將維園變成天安門：「天安門廣場就係每逢6月4號，就會封鎖咗個地方，想令人以為32年前嗰度冇發生過任何嘢，而家（政權）居然將呢個做法，延伸到維園」。

哀香港集會自由倒退

身兼荃灣區議員的趙恩來今午2時多，一度以個人身份到維園附近視察，其間親睹大批警員封鎖維園的一幕。趙恩來接受《蘋果》訪問時表示，警方今午全面封鎖維園，令人看到政權是何等虛怯，認為如果政府若出於防疫理由禁止六四集會，只須確保巿民未有多於4人一組聚集已足夠，他批評警方今日的做法，猶如將維園變成北京天安門廣場一樣。

他形容，過去30年多的維園六四燭光，是香港民主燈塔和圖騰，反映港人仍擁有言論和表達自由，「全世界都睇住維園入邊嘅六四燭光，但今年嘅情況，係連一個人行入去都唔俾入維園嘅時候，睇到佢哋其實係想撲滅六四呢個燭光喺維園出現……呢個其實係香港一個悲哀，亦都係香港集會自由嘅一個倒退」。

他又指，留意到政府昨晚至今，一直阻止巿民攜燭光進入維園，但他相信香港人「人心不死」，今晚仍會以自己的方法，悼念32年前為民主而犧牲的烈士。

送上長袖衣物予鄒幸彤禦寒

他表示，知道律師今日中午已接觸今早被捕的鄒幸彤，並指友人已為鄒送上長袖衣服，因為警署內的冷氣十分寒冷，透露鄒目前仍身處中區警署，稍後將被送往新界南警察總部。

《蘋果》記者今日在維園對出馬路訪問趙恩來期間，一直有10多人一隊的軍裝警員到場巡邏，並對記者一度放在地上的背包大為緊張，上前問背包所屬何人。

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