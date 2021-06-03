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【本報訊】網站「香港編年史」年初因國安法被封網，由立會前議員羅冠聰等流亡港人發起的「2021香港約章」網站亦一度因國安法遭禁閉。羅冠聰公開由香港警方發予網站設計服務公司信件，指控香港約章含顛覆及煽動顛覆意圖違反國安法，要求關閉。由梁頌恆等人成立的Hong Kong Liberation Coalition網站亦被Wordpress強行移除，原因不明。

網站「2021香港約章」今年3月由羅冠聰、張崑陽、許智峯及梁頌恆等海外港人成立，講述離散港人信念，提出跨黨派國際倡議工作等。羅冠聰昨於facebook專頁表示，約章網站數日前無法進入，他們取得由香港警方向提供網站設計服務的以色列公司「Wix」發出的信件，內文指稱有合理理由懷疑網站內容很可能構成危害國家安全罪，包括分裂國家、煽動分裂國家、顛覆國家政權罪、煽動顛覆國家政權罪和勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

供應商致歉：錯誤移除

該封5月24日發出的信件又提到，根據國安法要求該公司在72小時內對相關網站採取禁用措施。羅冠聰指出，香港約章網站架設海外，當局仍以國安法要脅服務商，屬「國安法長臂」執法特徵，任何批評中共的海外異見聲音都會成為政權取締的目標。他要求Wix回復服務，並開展獨立架設網站的工作。

立場新聞引述張崑陽表示，獲Wix通知他們違反網站條款，該條款涵蓋不應發放的誹謗、中傷、欺騙性或欺詐性、鼓勵犯罪等內容。不過羅冠聰晚上在Twitter表示網站已獲解封，但Wix並無解釋原因，期望服務供應商不應與中共聯手限制言論自由。Wix回覆查詢稱網站被錯誤移除，經審視後認為不應該移除，並為事件致歉。

另外，流亡美國的立法會前議員梁頌恆等流亡港人成立的組織Hong Kong Liberation Coalition昨亦宣佈啟用不足兩周的網站被Wordpress移除，原因不明。

警方回覆時僅稱可按國安法要求服務商對發佈在電子平台上相當可能構成危害國家安全罪行，或相當可能會導致危害國家安全罪行發生的電子訊息作出禁制。