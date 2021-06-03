我們大部份人，除了放假時，每天也會有不同的事情要辦，這些事情可能是日復一日的，如返工check電郵、開會、見客人、交報告，又或是家庭主婦要接送小朋友返學，要到街市買菜，要煮飯、打掃屋企，除了這些日常工作外。另外也有一些等着要做的事情，放在To do list，例如要幫家人準備生日飯局，又或計劃小朋友搵學校，所以，我們每天起床後，便有一大堆事情要辦，是每天等着做（have to）的事情。

不過，除了我們需要做的事情外，其實我們心裏面還有想做（want to）的事情和東西，想今天可以慢下來一點，想今天可以輕鬆點，不過，這些事情平常可能沒時間去想，一起床便忙着，很少會靜下來想想，今日或這個星期自己到底想要些甚麼，因為平常沒留意自己想做些甚麼的話，一星期、一個月、一年，很快便會過去，回望一下，便發覺自己十分被動，勞勞碌碌的生活，像失去了自己一樣。

要防止這個情況發生，其實可以每天早上加入一個新的小習慣，給自己幾分鐘時間，坐下來，可能是吃完早餐的幾分鐘， 問問自己今日想要些甚麼呢？今日想點樣呢？Today I want …… ? 今日希望活得跟昨日、上星期或平時有何不同呢？答案可能是，我今日想給自己充一下電，我想今日做一些過癮的事情，我想今日唞一唞，拉一拉筋，我想今日像電腦進入suspend mode一樣，甚麼煩惱也不去想，又或者我想今日花點時間，坐下來想清楚，之後幾日、幾星期的去向，像畫出一幅地圖一樣，我今日想飲返茶，我今日想多一點智慧，又或我今日想相信自己的直覺，我想今日可以多點深呼吸，放鬆繃緊的肩膀，我想今日花點時間煮些東西，我想今日擺脫不安的感覺，我想今日不𤷪𤺧，我想今日辦起事來得心應手等等。

所以，這幾分鐘想的，並非當天要做的事情，而是希望當天要如何活得好一點，可以怎樣活得特別一點，也弄清楚自己心靈上，於某時某刻的特別需要，所需要花的時間實在很少，需要的只是養成一個新的習慣，最好是能夠找一叠紙或一本拍紙簿，甚至是智能手機上開一個新list，記下每一日自己當日想怎樣，有時寫了好幾個星期、幾個月，回看一下，會更認識自己，過去的幾個月，其實自己生命有甚麼願景，有甚麼需要。

http://fb.me/1486drlee

李德誠 精神科專科醫生