【本報訊】駐守機場客運大樓報案中心的警員涉嫌監守自盜，將市民拾獲的一個內有逾5萬元現金LV銀包，藏在茶水間雪櫃底，案件昨日續審。有份查案的警長接受辯方盤問下承認曾連番質問被告，直至被告招認收起銀包後，才施行警誡。辯方問警長：「問完先警誡係唔係一貫處理手法？」警長則稱「時有時冇」，並解釋當時只想問明銀包去向，又指被告身為警員「自己知有乜嘢講得」。

「佢知自己有乜嘢講得」

警長33008范銘耀案發時駐守機場軍裝巡邏小隊，是被告馮奕鈞（28歲）上司。范前年2月13日晚上處理一宗拾獲財物案，曾問被告：「究竟單拾獲財物係點㗎？人哋話個荷包交畀你喎，有冇啲咁嘅事？」被告則謂有女子聲稱在機場抵港樓層拾獲一個黑色銀包，遂向她解釋拾獲地點屬機場範圍，着她將銀包交到機場失物認領處，惟上述過程沒記錄在被告的警員記事冊內。范聞言謂：「你咁唔係咁妥當喎。」被告沒吭聲。

其後范帶被告翻看機場閉路電視片段，未幾接到上級來電，指該女子表示銀包其實交給了被告。范遂質問被告：「個銀包係唔係你袋咗？」被告沒回應。范續謂：「喂！其實呢次事件都好嚴重，唔係講玩㗎！你有冇做過？個銀包喺邊度？」被告始承認將銀包藏在茶水間雪櫃底，但否認曾取走銀包內財物。范再問被告：「點解要咁做呀？諗住點處理個銀包呀？」惟被告保持緘默。范及後將被告帶返機場警署搜身，被告於警誡下表示：「我冇嘢想講。」

在辯方盤問下，范承認曾向被告作出連串提問，並在被告招認後才施行警誡。辯方大狀問范：「問完先警誡係咪一貫處理手法？」范則回應謂「時有時冇」。范否認曾出言誘使或威嚇被告，只是想被告如實告知銀包在何處，又謂「佢係警務人員嚟，自己知有乜嘢講得。」案件7月26日續審。

案件編號：STCC1101/20